dzlotfi
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 مارس 2016
- المشاركات
- 645
- الإعجابات
- 54
- النقاط
- 17
- الإقامة
- Sétif
- الجنس
- ذكر
باسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 500دولار بايونيير للبيع مقابل سي سي بي
سعر الدولار 180دج (ثـــابت)
المبلغ كاملا بـ 90000دج
أدنى مبلغ للحجز هو 150دولار
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي عبر مكتب البريد.
الرجاء الحجز بجدية
ملاحظة: توجد 500دولار أخرى بإذن الله بعد بضعة أيام فقط
المصدر: أعمال حرة (تصميم)
الاثبات
الرجاء التقيد بقوانين المنتدى قبل الحجز
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 500دولار بايونيير للبيع مقابل سي سي بي
سعر الدولار 180دج (ثـــابت)
المبلغ كاملا بـ 90000دج
أدنى مبلغ للحجز هو 150دولار
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي عبر مكتب البريد.
الرجاء الحجز بجدية
ملاحظة: توجد 500دولار أخرى بإذن الله بعد بضعة أيام فقط
المصدر: أعمال حرة (تصميم)
الاثبات
الرجاء التقيد بقوانين المنتدى قبل الحجز
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com