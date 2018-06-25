عرض بيع 500$ دولار Payoneer للبيع مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
dzlotfi
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
dzlotfi

dzlotfi

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
645
الإعجابات
54
النقاط
17
الإقامة
Sétif
الجنس
ذكر
#1
باسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 500دولار بايونيير للبيع مقابل سي سي بي
سعر الدولار 180دج (ثـــابت)

المبلغ كاملا بـ 90000دج
أدنى مبلغ للحجز هو 150دولار

سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي عبر مكتب البريد.

الرجاء الحجز بجدية

ملاحظة: توجد 500دولار أخرى بإذن الله بعد بضعة أيام فقط

المصدر: أعمال حرة (تصميم)

الاثبات


الرجاء التقيد بقوانين المنتدى قبل الحجز
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
592
الإعجابات
1,788
النقاط
51
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.