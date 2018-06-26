عيد ميلاد سعيد للغالية أم ياسمين

لؤلؤة قسنطينة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة
كالعادة يجمعنا هذا القسم العامر بالأفراح والمناسبات السعيدة
لنتشارك فيه أجمل اللحظات وأسعد المناسبات
واليوم أخبرتني العصفورة أنه زهرة من زهور اللمة اليوم والموافق لـ 26 من شهر جوان
هو يوم ميلادها، فكيف لنا أن لا نشاركها هذه المناسبة الجميلة وأن لا نقدّم لها أجمل التهاني
هذه الأخت هي @أم ياسمينdz
وبهذه المناسبة أقول لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وكل عام وأنتِ من الله أقرب
ربي يحفظلك عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة
ويحفظلك ابنتك الكتكوتة ويكبرها ربي في طاعتو وتشوفيها امرأة ناجحة ومتفوقة
العاقبة للعام الجاي ان شاء الله
ماتحشمونيش ناس اللمة وقوموا بتهنئة الأخت بمناسبة عيد ميلادها
وماتنساوش لي كادو هههه
تحياتي
كالعادة يجمعنا هذا القسم العامر بالأفراح والمناسبات السعيدة
لنتشارك فيه أجمل اللحظات وأسعد المناسبات
واليوم أخبرتني العصفورة أنه زهرة من زهور اللمة اليوم والموافق لـ 26 من شهر جوان
هو يوم ميلادها، فكيف لنا أن لا نشاركها هذه المناسبة الجميلة وأن لا نقدّم لها أجمل التهاني
هذه الأخت هي @أم ياسمينdz
وبهذه المناسبة أقول لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وكل عام وأنتِ من الله أقرب
ربي يحفظلك عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة
ويحفظلك ابنتك الكتكوتة ويكبرها ربي في طاعتو وتشوفيها امرأة ناجحة ومتفوقة
العاقبة للعام الجاي ان شاء الله
ماتحشمونيش ناس اللمة وقوموا بتهنئة الأخت بمناسبة عيد ميلادها
وماتنساوش لي كادو هههه
تحياتي