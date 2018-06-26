عقوق الأبناء ، إلى أين ؟

كلاسيكيّة .

كلاسيكيّة .

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
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#1
صباحكم / مساؤكم شهد
وطابت أيامكم بذكره سبحانه . ♡

أردت أن أنقل لكم مشهدا رأيته من عيادة طبيب الأسنان اليوم . .
طفلة ذات الست سنوات تتحسس ضرسها بين الفينة و الأخرى . . الأم تعانق جوالها . .
الطفلة : ماما . .
تقاطعها الأم دون أن تنظر إليها : أصبري . . دعيني أتصفح ما نشروا . .
ثم تغرق في جوالها من جديد و تصمت الطفلة . .

يزداد توتر الطفلة فتعبث برجليها المتدليتين من الكرسيّ بحركات سريعة جدا . .
تنهرها أمها دون أن ترفع عينيها عن الشاشة " توقفي " تتوقف الطفلة . !

تساءلت بيني وبين نفسي ،
هناك ألم يستبيح الطفلة يقابله قمع و إهمال و قسوة من الأم
ماذا سيخلف كل هذا في نفسيتها ؟
و لماذا نتحدث دوما عن عقوق الوالدين و نغفل عن عقوق الأبناء ؟

أحيانا يكون عقوق الأباء ردة فعل لتصرف الأباء في حد ذاتهم
فالذي فقد الحب و الرحمة و التفهم و التواد كيف له أن يمنحهم ؟
كثيرا ما نتحدث عن عقوق الأباء و نتغافل أن هذا صنيع الوالدين
و فشل ذريع لهما في إنشاء أبناء رحومين عطوفين
يكونون لهما الزاد و العون حين يبلغا أرذل العمر . .

ما رأيكم في هذا الشأن ، وفي زمن أصبحت فيه التكنولوجيا هي المأوى والملجأ الوحيد "لبعض" الآباء والتي تلهيهم عن الإهتمام بشؤون أطفالهم ؟


أتمنى نقاشا هادفا ، ومثمرا. ♡
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
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الإعجابات
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الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
اولا اقدم اعتذاري بإسمي الخاص و بإسم الطاقم المسير
لعدم الأعتماد و التأخر فيه و ذالك سهوا مني
لأني رأيت الموضوع و نسيت المرور عليه
أعتذر مرة أخرى

تم العتماد و موضوع يستحق المناقشة
 
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