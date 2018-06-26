عقوق الأبناء ، إلى أين ؟

صباحكم / مساؤكم شهد

وطابت أيامكم بذكره سبحانه . ♡



أردت أن أنقل لكم مشهدا رأيته من عيادة طبيب الأسنان اليوم . .

طفلة ذات الست سنوات تتحسس ضرسها بين الفينة و الأخرى . . الأم تعانق جوالها . .

الطفلة : ماما . .

تقاطعها الأم دون أن تنظر إليها : أصبري . . دعيني أتصفح ما نشروا . .

ثم تغرق في جوالها من جديد و تصمت الطفلة . .



يزداد توتر الطفلة فتعبث برجليها المتدليتين من الكرسيّ بحركات سريعة جدا . .

تنهرها أمها دون أن ترفع عينيها عن الشاشة " توقفي " تتوقف الطفلة . !



تساءلت بيني وبين نفسي ،

هناك ألم يستبيح الطفلة يقابله قمع و إهمال و قسوة من الأم

ماذا سيخلف كل هذا في نفسيتها ؟

و لماذا نتحدث دوما عن عقوق الوالدين و نغفل عن عقوق الأبناء ؟



أحيانا يكون عقوق الأباء ردة فعل لتصرف الأباء في حد ذاتهم

فالذي فقد الحب و الرحمة و التفهم و التواد كيف له أن يمنحهم ؟

كثيرا ما نتحدث عن عقوق الأباء و نتغافل أن هذا صنيع الوالدين

و فشل ذريع لهما في إنشاء أبناء رحومين عطوفين

يكونون لهما الزاد و العون حين يبلغا أرذل العمر . .



ما رأيكم في هذا الشأن ، وفي زمن أصبحت فيه التكنولوجيا هي المأوى والملجأ الوحيد "لبعض" الآباء والتي تلهيهم عن الإهتمام بشؤون أطفالهم ؟





أتمنى نقاشا هادفا ، ومثمرا. ♡