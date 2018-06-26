مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,655
الإعجابات
28,426
النقاط
1,401
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
salam-makyaj.gif

أهلاً بكن أخواتي
إن شاء الله تكن بخير
اليوم رح شاركن طريقة مميزة وفريدة أعتمدها في تنظيف الأحذية أكرمكن الله
ويا الله نشوف مع سوا كيف رح نرجع أحذيتنا جديدة وعم تلمع

بسم الله ..

رح تحتاجي يا حلوتي
قطعة ليمون حبذا لو تكوني استخدمتيها من قبل
قطع قماش أو قطن

IMG_20180626_222157.jpg

IMG_20180626_222229.jpg



أنا هون أخدت الحذاء تبع بابا وشوفوا كيف شكلوو قبل التنظيف :eek:

IMG_20180626_222141.jpg


رح تاخدي قطعة الليمون وتمسحي الحذاء ( أكرمك الله )
وبعدها أمسحي بالقماش

وهاي هي النتيجة شوفوا الفرق بين الفردة اللي نظفناها وهديك اللي لسة ما لمسناها ..o_O

IMG_20180626_222507.jpg

وهاد شكل الحذاء بعدما نظفناه تماماً

IMG_20180626_222849.jpg

شو رأيكن؟

بتمنى تكون طريقتي عجبتكن وبشوفكم ان شاء الله على خير

salam-makyaj2.gif
 
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