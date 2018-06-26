مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

أهلاً بكن أخواتي

إن شاء الله تكن بخير

اليوم رح شاركن طريقة مميزة وفريدة أعتمدها في تنظيف الأحذية أكرمكن الله

ويا الله نشوف مع سوا كيف رح نرجع أحذيتنا جديدة وعم تلمع

بسم الله ..

رح تحتاجي يا حلوتي

قطعة ليمون حبذا لو تكوني استخدمتيها من قبل

قطع قماش أو قطن

أنا هون أخدت الحذاء تبع بابا وشوفوا كيف شكلوو قبل التنظيف

رح تاخدي قطعة الليمون وتمسحي الحذاء ( أكرمك الله )

وبعدها أمسحي بالقماش

وهاي هي النتيجة شوفوا الفرق بين الفردة اللي نظفناها وهديك اللي لسة ما لمسناها ..

وهاد شكل الحذاء بعدما نظفناه تماماً

شو رأيكن؟