سيروم طبيعي مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

أهلاً بكن أخواتي الغاليات، إن شاء الله تكن بخير وصحة وسعادة اليوم رح نحضر سووووا سيروم طبيعي للبشرة

أهلاً بكن أخواتي الغاليات، إن شاء الله تكن بخير وصحة وسعادة اليوم رح نحضر سووووا سيروم طبيعي للبشرة

رح تحتاجي 100 مل من ماء الورد ملعقة كبيرة من ذكر البان المطحون

رح تحتاجي 100 مل من ماء الورد ملعقة كبيرة من ذكر البان المطحون

قومي بطحن ذكر البان إلى أن تصبح شبه بودرة ثم ضيفي ملعقة كبيرة على ماء الورد رجي المكونات جيداً ثم أبدأي

قومي بطحن ذكر البان إلى أن تصبح شبه بودرة ثم ضيفي ملعقة كبيرة على ماء الورد رجي المكونات جيداً ثم أبدأي

قومي بغسل وجهك بالغسول المناسب لبشرتك جففي بشرتك ثم بللي قطعة من القطن بسيروم ماء الورد وأمسحي وجهك وأتركيه ينشف على بشرتك ..

قومي بغسل وجهك بالغسول المناسب لبشرتك جففي بشرتك ثم بللي قطعة من القطن بسيروم ماء الورد وأمسحي وجهك وأتركيه ينشف على بشرتك ..