سيروم طبيعي مشاركة في فعالية صيفنا ابداع

سكون الفجر
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
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أهلاً بكن أخواتي الغاليات، إن شاء الله تكن بخير وصحة وسعادة
اليوم رح نحضر سووووا سيروم طبيعي للبشرة
ويا الله نبلش بالمقادير
رح تحتاجي 100 مل من ماء الورد
ملعقة كبيرة من ذكر البان المطحون
قومي بطحن ذكر البان إلى أن تصبح شبه بودرة ثم ضيفي ملعقة كبيرة على ماء الورد
رجي المكونات جيداً ثم أبدأي
قومي بغسل وجهك بالغسول المناسب لبشرتك
جففي بشرتك ثم بللي قطعة من القطن بسيروم ماء الورد وأمسحي وجهك
وأتركيه ينشف على بشرتك ..
يا بنات السيروم هاد شي متل السحر سبحان الله
أول شيء بصفي البشرة ويعمها من الجراثيم
بوحد لون البشرة
بيقضي على التشوهات والتصبغات اللي بتعملهن الحبوب المزعجة
كمان ما بخلي الخطوط البيضاء تبع التقدم بالعمر تطلع بكير وبأخر شيخوخة البشرة لانو بيحتوي على نسبة
عالية من الكورتيزون
كولاجين طبيعي مائة بالمائة
بخلي بشرتك رطبة وطرية
نظارة وصفاء للبشر
بعالج الهالات السوداء اللي تحت العين
واللي عندها حروق لاسمح الله قديمة داومي على هالمحلول ورح تلاقي إختفاء واضح لهديك الحروق
بتمنى كون فدتكن وربي يحميكن كلكن