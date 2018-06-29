● ملحق 1 ● ~~ استضافة مع عضو لماوي

رؤوف المستقبل ب
:: منشط كأس العالم 2018 ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,536
- الإعجابات
- 1,819
- النقاط
- 891
- العمر
- 17
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
أعضاء اللمة الكرام في هذا الموضوع سيتم استضافة عضو كل يوم
العضو الذي ستتم استضافته سيسأل اسئلة دينية
( مثلا كم تحفظ من القرآن الكريم )
وعليه فان صاحب الاستضافة اليوم
العضو(ة) @عآشقة الجنة
في امان الله
دمتم بالف خير
أعضاء اللمة الكرام في هذا الموضوع سيتم استضافة عضو كل يوم
العضو الذي ستتم استضافته سيسأل اسئلة دينية
( مثلا كم تحفظ من القرآن الكريم )
وعليه فان صاحب الاستضافة اليوم
العضو(ة) @عآشقة الجنة
في امان الله
دمتم بالف خير