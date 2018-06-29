● ملحق 1 ● ~~ استضافة مع عضو لماوي

بسم الله الرحمان الرحيم

أعضاء اللمة الكرام في هذا الموضوع سيتم استضافة عضو كل يوم

العضو الذي ستتم استضافته سيسأل اسئلة دينية

( مثلا كم تحفظ من القرآن الكريم )



وعليه فان صاحب الاستضافة اليوم



العضو(ة) @عآشقة الجنة

في امان الله

دمتم بالف خير ​