● ملحق 1 ● ~~ استضافة مع عضو لماوي

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,536
الإعجابات
1,819
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمان الرحيم
أعضاء اللمة الكرام في هذا الموضوع سيتم استضافة عضو كل يوم
العضو الذي ستتم استضافته سيسأل اسئلة دينية
( مثلا كم تحفظ من القرآن الكريم )

وعليه فان صاحب الاستضافة اليوم

العضو(ة) @عآشقة الجنة
في امان الله
دمتم بالف خير
 
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