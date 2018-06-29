Ma$Ter
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طاقم المراقبين
🔘 مـعنـى حـديـث •• «مـن سـتر مسـلما سـتره الله...»
🔹لِلشــّيْخ الــعَـلّامَـة/عَــبْدُ العَــزِيزُ بــنُ بـَـاز -رَحِمَهُ اللهُ-
❪✵❫ السُّــــ☟ـــؤَالُ :
【هـل هـذا مـعنى حـديث : - «مـن سـتر عـلى مسـلم سـتر الله علـيه»،
أي : إذا فـعل إنـسان شـيئاً منكراً أو فـاحشة وسـترتُ عـليه سـتر الله عـلي؟
أرجـو أن تـوضحوا لـي هـذا ،جـزاكم الله خـيراً ؟】
❪✵❫ الجَـــ☟ــوَابُ :
(❒)• - نـعم ، هـذا حـديث صـحيح رواه مـسلم عـن أبـي هـريرة - رضـي الله عـنه - ،
عـن الـنبي - ﷺ - أنـه قـال : -
••«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» .
(❒)• - وفـي الـصحيحين مـن حـديث ابـن عـمر - رضي الله عـنه - عنـهما ،
عـن الـنبي - ﷺ - أنـه قـال : -
••«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» .
(■)• - فـهذا هـو المـشروع : إذا رأى الإنـسان مـن أخـيه فـي الله عـورة يـعني مـعصية فـلا يفـضحه ولا يـنشرها بـين الـناس ، بـل يـسترها عـليه ويـنصحه ويـوجهه إلـى الـخير ويـدعوه إلـى الـتوبة إلـى الله مـن ذلـك ولا يـفضحه بـين الـناس ، ومـن فـعل هـذا وسـتر عـلى أخـيه سـتره الله فـي الـدنيا والآخـرة ؛
(⇦)• - لأن الـجـزاء مـن جـنـس الـعمـل .
(❒)• - أمـا الـذين يـظهرون المـعاصي ولا يـستحون يـظهرونها بـين الـناس فـهؤلاء فـضحوا أنـفسهم، فـليسوا مـحلاً للـستر كـالذي يـشرب الـخمر بـين الـناس فـي الأسـواق والاجـتماعات هـذا قـد فـضح نـفسه ، نـسأل الله الـعافية .》
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🔸المصـــ☟ــــدر
❪✵❫ السُّــــ☟ـــؤَالُ :
【هـل هـذا مـعنى حـديث : - «مـن سـتر عـلى مسـلم سـتر الله علـيه»،
أي : إذا فـعل إنـسان شـيئاً منكراً أو فـاحشة وسـترتُ عـليه سـتر الله عـلي؟
أرجـو أن تـوضحوا لـي هـذا ،جـزاكم الله خـيراً ؟】
❪✵❫ الجَـــ☟ــوَابُ :
(❒)• - نـعم ، هـذا حـديث صـحيح رواه مـسلم عـن أبـي هـريرة - رضـي الله عـنه - ،
عـن الـنبي - ﷺ - أنـه قـال : -
••«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» .
(❒)• - وفـي الـصحيحين مـن حـديث ابـن عـمر - رضي الله عـنه - عنـهما ،
عـن الـنبي - ﷺ - أنـه قـال : -
••«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» .
(■)• - فـهذا هـو المـشروع : إذا رأى الإنـسان مـن أخـيه فـي الله عـورة يـعني مـعصية فـلا يفـضحه ولا يـنشرها بـين الـناس ، بـل يـسترها عـليه ويـنصحه ويـوجهه إلـى الـخير ويـدعوه إلـى الـتوبة إلـى الله مـن ذلـك ولا يـفضحه بـين الـناس ، ومـن فـعل هـذا وسـتر عـلى أخـيه سـتره الله فـي الـدنيا والآخـرة ؛
(⇦)• - لأن الـجـزاء مـن جـنـس الـعمـل .
(❒)• - أمـا الـذين يـظهرون المـعاصي ولا يـستحون يـظهرونها بـين الـناس فـهؤلاء فـضحوا أنـفسهم، فـليسوا مـحلاً للـستر كـالذي يـشرب الـخمر بـين الـناس فـي الأسـواق والاجـتماعات هـذا قـد فـضح نـفسه ، نـسأل الله الـعافية .》
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