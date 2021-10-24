آداب تـلاوة الـقـرآن الـكـريـم

اللهم اعجل القران الكريم ربيع قلوبنا و ذهاب همومنا يا رب العالمين اجمعين

بارك الله فيك على الموضوع القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة