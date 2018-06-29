احزر ما الاكلة التي يحبها عضونا اللماوي و اربح flexi 100

فتى من الغد
:: منشط كأس العالم 2018 ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,545
- الإعجابات
- 1,835
- النقاط
- 891
- العمر
- 17
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
مسابقة فريدة من نوعها
شاااااارك و أربح
فكرة المشاركة
عليك حزر اي الاكلات يحبها اعضاء اللمة
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طريقة المشاركة
1- اكتب اسمك و اسم طبقك اذا اردت ان تكون من المشاركين
2- سيتم تجميع المشاركين
3- بعد ذلك يفتح موضوع وفيه استطلاع حول الاكلات المشاركة
4- سيتم احتساب الفائز عن تصويت الاعضاء على اكلته
ملاحظة: الاماكن محدودة ( 10 مشاركين فقط ).
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مدة المشاركة
فترة التسجيلات تدوم يوم واحد
فترة التصويت تدوم 3 ايام
جائزة المسابقة هي
الفائز يحصل على flexi 100
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
اتمنى ان تنال المسابقة اعجابكم وتفاعلكم
شاااااارك و أربح
فكرة المشاركة
عليك حزر اي الاكلات يحبها اعضاء اللمة
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
طريقة المشاركة
1- اكتب اسمك و اسم طبقك اذا اردت ان تكون من المشاركين
2- سيتم تجميع المشاركين
3- بعد ذلك يفتح موضوع وفيه استطلاع حول الاكلات المشاركة
4- سيتم احتساب الفائز عن تصويت الاعضاء على اكلته
ملاحظة: الاماكن محدودة ( 10 مشاركين فقط ).
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
مدة المشاركة
فترة التسجيلات تدوم يوم واحد
فترة التصويت تدوم 3 ايام
جائزة المسابقة هي
الفائز يحصل على flexi 100
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
اتمنى ان تنال المسابقة اعجابكم وتفاعلكم
آخر تعديل: