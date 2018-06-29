احزر ما الاكلة التي يحبها عضونا اللماوي و اربح flexi 100

فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,545
الإعجابات
1,835
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
مسابقة فريدة من نوعها
شاااااارك و أربح

فكرة المشاركة
عليك حزر اي الاكلات يحبها اعضاء اللمة
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
طريقة المشاركة
1- اكتب اسمك و اسم طبقك اذا اردت ان تكون من المشاركين
2- سيتم تجميع المشاركين
3- بعد ذلك يفتح موضوع وفيه استطلاع حول الاكلات المشاركة
4- سيتم احتساب الفائز عن تصويت الاعضاء على اكلته

ملاحظة: الاماكن محدودة ( 10 مشاركين فقط ).
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

مدة المشاركة
فترة التسجيلات تدوم يوم واحد
فترة التصويت تدوم 3 ايام

جائزة المسابقة هي
الفائز يحصل على flexi 100
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
اتمنى ان تنال المسابقة اعجابكم وتفاعلكم
 
آخر تعديل:
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,545
الإعجابات
1,835
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#4
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,545
الإعجابات
1,835
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#4
قال عقــ اللمه ــيد:
عقيد اللمة يحب الرفيس.
إضغط للتوسيع...
تم اعتماد المشاركة
المقاعد المحجوزة : 1
المقاعد الشاغرة : 9
ماذا تنتظر اسرع لكتابة اسمك
اجمالي المشاركات :
عقــ اللمه ــيد ~~~~~~~~ الرفيس
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#5
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,545
الإعجابات
1,835
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#5
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.