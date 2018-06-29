احزر ما الاكلة التي يحبها عضونا اللماوي و اربح flexi 100

مسابقة فريدة من نوعها

شاااااارك و أربح



فكرة المشاركة

عليك حزر اي الاكلات يحبها اعضاء اللمة

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طريقة المشاركة

1- اكتب اسمك و اسم طبقك اذا اردت ان تكون من المشاركين

2- سيتم تجميع المشاركين

3- بعد ذلك يفتح موضوع وفيه استطلاع حول الاكلات المشاركة

4- سيتم احتساب الفائز عن تصويت الاعضاء على اكلته



ملاحظة: الاماكن محدودة ( 10 مشاركين فقط ) .

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مدة المشاركة

فترة التسجيلات تدوم يوم واحد

فترة التصويت تدوم 3 ايام



جائزة المسابقة هي

الفائز يحصل على flexi 100

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اتمنى ان تنال المسابقة اعجابكم وتفاعلكم ​