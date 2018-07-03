السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اما بعد على بركة الله نعلن لكم عن نتائج مسابقة ☆☆☆☆☆ احرز الاكلة التي يحبها عضونا اللماوي ☆☆☆☆☆

مواضيع المسابقة تجدوها هنا :

والان جاء الوقت الحاسم :

قبل ذلك اتقدم بالشكر لكل المشاركين والمصوتين في المسابقة

المرتبة الاولى كانت ل :

@البحر الهادي ~~~~~~~ الكسكس بلحم الخروف ▪▪▪▪▪▪▪ 6 تصويتات