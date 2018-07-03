فتى من الغد
:: منشط كأس العالم 2018 ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,584
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- النقاط
- 891
- العمر
- 17
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اما بعد على بركة الله نعلن لكم عن نتائج مسابقة ☆☆☆☆☆ احرز الاكلة التي يحبها عضونا اللماوي ☆☆☆☆☆
مواضيع المسابقة تجدوها هنا :
احزر ما الاكلة التي يحبها عضونا اللماوي و اربح
●●●●استطلاع●●●●مسابقة احرز الاكلة التي يحبها العضو اللماوي
والان جاء الوقت الحاسم :
قبل ذلك اتقدم بالشكر لكل المشاركين والمصوتين في المسابقة
المرتبة الاولى كانت ل :
@البحر الهادي ~~~~~~~ الكسكس بلحم الخروف ▪▪▪▪▪▪▪ 6 تصويتات
مبرووووووك 300 نقطة شرفية
المرتبة الثانية كانت ل :
@hakim story ~~~~~~~~ الشربة ▪▪▪▪▪▪▪▪ 4 تصويتات
مبروووووووك 200 نقطة شرفية
المرتبة الثالثة كانت ل :
dahman kz ~~~~~~ طاجين الجبن ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 3 تصويتات
عقــ اللمه ــيد ~~~~~~~~ الرفيس ▪▪▪▪▪▪▪▪ 3 تصويتات
مبرووووووك 100 نقطة شرفية
بقية المشاركين :
كلاسيكية ~~~~~~~ الشوارما ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
ياسمين yaso ~~~~~~~ فريت اومليت ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
لآ شيء مهم ~~~~~~~ المثوم ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
faith8 ~~~~~ ماسيدوان ▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
لؤلؤة قسنطينة ~~~~~~ قناوية ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
ام ياسمينdz ~~~~~~~ الكفتة ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
الحمد لله
المسابقة لاقت تفاعلا لم اكن اتصوره
انتظرونا في اعداد اخرى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اما بعد على بركة الله نعلن لكم عن نتائج مسابقة ☆☆☆☆☆ احرز الاكلة التي يحبها عضونا اللماوي ☆☆☆☆☆
مواضيع المسابقة تجدوها هنا :
احزر ما الاكلة التي يحبها عضونا اللماوي و اربح
●●●●استطلاع●●●●مسابقة احرز الاكلة التي يحبها العضو اللماوي
والان جاء الوقت الحاسم :
قبل ذلك اتقدم بالشكر لكل المشاركين والمصوتين في المسابقة
المرتبة الاولى كانت ل :
@البحر الهادي ~~~~~~~ الكسكس بلحم الخروف ▪▪▪▪▪▪▪ 6 تصويتات
مبرووووووك 300 نقطة شرفية
المرتبة الثانية كانت ل :
@hakim story ~~~~~~~~ الشربة ▪▪▪▪▪▪▪▪ 4 تصويتات
مبروووووووك 200 نقطة شرفية
المرتبة الثالثة كانت ل :
dahman kz ~~~~~~ طاجين الجبن ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 3 تصويتات
عقــ اللمه ــيد ~~~~~~~~ الرفيس ▪▪▪▪▪▪▪▪ 3 تصويتات
مبرووووووك 100 نقطة شرفية
بقية المشاركين :
كلاسيكية ~~~~~~~ الشوارما ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
ياسمين yaso ~~~~~~~ فريت اومليت ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
لآ شيء مهم ~~~~~~~ المثوم ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
faith8 ~~~~~ ماسيدوان ▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
لؤلؤة قسنطينة ~~~~~~ قناوية ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
ام ياسمينdz ~~~~~~~ الكفتة ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 2 تصويتات
الحمد لله
المسابقة لاقت تفاعلا لم اكن اتصوره
انتظرونا في اعداد اخرى