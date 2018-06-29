كميرات المراقبة بين الفضح و الردع

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
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#1

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أحبابنا الكرام في اللمة المباركة
لا يزال صدى صوت أستاذي الذي كان يردد على مسامعنا
الإنسان لا يُحرَص لأن عقله و روحه يمنعانه من الخطأ
و الإنسان الذي لا يستوي إلا بوجود الرقيب هو إنسان غير سوي بل هو شاذ
كبرنا على هته التربية لنصطدم بواقع مرير و أصبحنا نحن الغرباء في أمة البشر
فالإنسان الذي يراعي الخلق العام و يستحيي من الله و من أهله و من نفسه أصبح هو الإنسان الشاذ المعقد
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ثم يتطور المجتمع بسرعة الضوء و يقتحمه سيل من التكنولوجيات المخيفة ذات المميزات الخارقة
و الدقيقة و بأحجام لا ترى بالعين
كالهواتف الذكية و الكميرات الدقيقة التي تصور تحت الماء و فوقه و تحت الضوء و فوقه و تحت العرف و فوقه
لتقتحم غياهب الأسرار لتفضحها و لتهدد عروش المسؤولين و تهدمها
فتسجيل لبعض الثواني كفيل بتحطيم أمجاد شيوخ بنوها لأزمان
أو تفكيك أسرة لطالما بانت أنها شامخة متراصة
و كفيلة بتحطيم مستقبل بنت تم رصدها لحظة زيغ
كميرات أقتحمة حرمة البيوت و المساجد و الحمامات و الطرقات و الغابات و الجامعات و حتى حرمة الأموات
فصريع يرتجي معالجا يحمل ضمادة فإذا به يرى مصورا يستغل لحظة الغرغرة و الغريق و المصاب
ليستمع بأخذ الزوايا المكناسبة لتسجيله متخليا عن أدنى الإنسانية
ليس هذا ما أريده فلقد جفة أحلاقنا بعد جفاف أخلاقنا و نحن نردد محاولين جر الجسد إلى روحه الإنسانية بلا جدوى

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ليس الذي سبق ما أريده بل المراد هو
كميرات المراقبة التي توضع سرا لفضح المسؤولين في مكاتبهم أو تجمعاتهم
هل هو أمر صحي إذ ليس للمسؤول أن يستغل منصبه لإبتزاز المواطنين و ربما أضطهادهم
و هل يحق للمواطن رصد المسؤول و فضحه لكي يعتبر هو و غيره
إذا لم يمتلك المسؤول روح المسؤولية و ثقافة الخوف من الله و الحياء هل يستحق الجزر و الفضح
ام أن الفضيحة تبقى فضيحة مهما كان نوعها و دوافعها
هته الأسئلة و غيرها و لكم حرية ىطرح أفكاركم

الامين محمد
 

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hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#3
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#3
اعتقد اعتقاد شخصي انه مهما كان الذي يجلس على الاريكة الخاص بمكتب من مكاتب لها سلطة على الشعب فانه لا يجوز فضحه
لعامة الشعب بل هناك جهات قضائية مختصة في ذالك لها الحق في ردع مثل هؤلاء لانه ما من ذنب لزوجة او اولاد هذا الشخص في العار الذي سيلحقه بهم اثناء فضحه وهناك فضائح من فضائح خاصة تلك الفضائح المتعلقة بالجنس
فهي لها الاثر الكبير في افساد المجتمع وكما قلت الانسان الذي يفضح انسانا آخر فهذا انسان مريض نفسيا لا يحب الخير
مثلا : مسؤول لي عليه شيئ ما يعني عندي ما يفضحه اهدده بالاستقالة من منصبه او فضحه اذا لم يرتعد اقوم بالاتصال بالشرطة واقدم الدليل المصور من خلال كمرات المراقبة شكرا اخي
 
D

dahman kz

:: عضو فعّال ::
#4
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#4
أهلا اخي الامين

لا يحق لاي شخص ان يترصد بعيوب الاخرين وأيا كانوا ..ومن يسعى لترصد عيوب غيره عليه ان يبحث عن عيوبه فهذا اولى
ومن فضح غيره سيفضح كما قام هو بفضح غيره سواءا في نفسه او في ولده او في اهله والشرع نهى وحرم فضح عيوب الاخرين وأمر بالستر ومن ستر غيره ستره الله.

ومن أراد الإصلاح والنهي عن المنكر فليقم به كما امر الشرع.
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
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#5
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من يتولون مناصب عليا في البلد عليهم قبل كل شي ء احترام انفسهم
لأن عملهم وحياتهم تحت المجهر
مسؤول يسرق ويرشي انا مع فضحه فهو لايستحق منصبه وبالتالي تتم تنحيته
قضايا الشرف والاخلاق ان كانت في مكان العمل هي كارثة كبيرة
هي مخالفة طبعا وتتم تنحية المسؤول من منصبه
اما ان كانت خارج مجال عمله فلا يحق لاي شخص فضحه
والاتصال بالجهات المعنية
ويبقى هذا المسؤول هو المخطئ طبعا
ان تم فضحه او لم يتم فضحه هو الشخص المسؤول عن اخلاقه
فمن يحترم نفسه لاتلحقه اي انتقادات او كاميرات مراقبة
بارك الله فيك اخي على الموضوع
 
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