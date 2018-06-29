كميرات المراقبة بين الفضح و الردع

اعتقد اعتقاد شخصي انه مهما كان الذي يجلس على الاريكة الخاص بمكتب من مكاتب لها سلطة على الشعب فانه لا يجوز فضحه

لعامة الشعب بل هناك جهات قضائية مختصة في ذالك لها الحق في ردع مثل هؤلاء لانه ما من ذنب لزوجة او اولاد هذا الشخص في العار الذي سيلحقه بهم اثناء فضحه وهناك فضائح من فضائح خاصة تلك الفضائح المتعلقة بالجنس

فهي لها الاثر الكبير في افساد المجتمع وكما قلت الانسان الذي يفضح انسانا آخر فهذا انسان مريض نفسيا لا يحب الخير

مثلا : مسؤول لي عليه شيئ ما يعني عندي ما يفضحه اهدده بالاستقالة من منصبه او فضحه اذا لم يرتعد اقوم بالاتصال بالشرطة واقدم الدليل المصور من خلال كمرات المراقبة شكرا اخي ​