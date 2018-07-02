المخلوقات الفضائية موجودة والحكومات تخفي سرها

أعرب عالم أبحاث سابق في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عن اعتقاده بأن الكائنات الفضائية موجودة بالفعل لكن الحكومات تنكر رؤيتها.
وقال كيفن نوث الذي يعمل استاذا للفيزياء في جامعة ألباني، ان هناك الكثير من الشواهد والأدلة التي تثبت وجود الأطباق الطائرة في عالمنا، مضيفا ان البشرية بحاجة لمواجهة احتمال أن تكون مشاهدات الأطباق الطائرة سابقا عبارة عن زيارات لكائنات غريبة من فضاءات بعيدة، ويؤكد أن هناك حاجة الآن للمزيد من الأبحاث حول هذا الموضوع لأنه قد يكون مفيدا للإنسان.
واضاف أن البرازيل، كندا، الدانمارك، الإكوادور، فرنسا، نيوزيلندا، السويد، روسيا والمملكة المتحدة عملت على مدى العقد الماضي على نزع طابع السرية عن ملفات أطباق الفضاء، وبات المسؤولون في هذه الدول يضفون طابع الشرعية على مشاهداتها، ويقول ان فرنسا وتشيلي شكلتا لجانا من العلماء والمسؤولين العسكريين من أجل تقديم الأدلة عن وجود الكائنات الفضائية.