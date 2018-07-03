السلام عليكم,



متوفر للبيع 150 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.



سعر البيع 190 دج للدولار الواحد



أقل مبلغ للبيع هو 50 دولار لأنه أقل مبلغ يسمح به الموقع.



يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط



يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:



قيمة المبلغ

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اسم المنتدى

إيميل الإستقبال

تاريخ الدفع



يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال



مدة الحجز 24 ساعة



المصدر: أعمال حرة



العمولة: 00%



شكرا