صورة إعجازية.. ولادة كوكب جديد في الفضاء

صورة الكوكب الوليدقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن علماء الفضاء تمكنوا للمرة الأولى من التقاط عدد من الصور التي تظهر ولادة كوكب جديدويمكن أن تساعد هذه الصور، التي تم التقاطها باستخدام تلسكوب عملاق، على معرفة كيفية تشكل الكواكب بتفاصيل أكثر دقة.وتظهر الصورة، التي نشرتها "صن" نقلا عن المرصد الأوروبي الجنوبي، نقطة مضيئة (الكوكب) على يمين نقطة أخرى سوداء.ونقلت سكاي نيوز عن خبراء قولهم إن الصورة تظهر كوكبا أطلق عليه اسم "PDS 70b"، وهو كوكب وليد عملاق أثقل وزنا من كوكب المشتري، وتبلغ حرارته 1000 درجة مئوية.وقالت الصحيفة إن الحرارة على سطح هذا الكوكب هي الأعلى، مقارنة مع الكواكب الأخرى الموجودة في نظامنا الشمسي.ولم يتمكن العلماء إلى الآن من جمع تفاصيل أكثر حول هذا الكوكب، بسبب كمية كبيرة من الغبار تحيط به وتحجب الرؤية إلى حد بعيد.