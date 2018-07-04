عرض بيع 500 دولار بايونير مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
Salaheddin25
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
S

Salaheddin25

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
6 أفريل 2016
المشاركات
724
الإعجابات
98
النقاط
17
#1
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

متوفّر مبلغ 500 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 185 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت فلا تحرجونا رجاءً.،،،)

الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 90000 دج


مصدر الأموال: أعمال حرّة

العمولة: 00%
يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:

قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى

تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
759
الإعجابات
1,947
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
M

mass3ab

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
28 نوفمبر 2016
المشاركات
29
الإعجابات
5
النقاط
3
#3
احجز لي أخي 15 دولار أخي علما أن خاصية كارد تو كارد غير مفعل لدي و شكرا
 
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