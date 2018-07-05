و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر | ذكرى إستقلال الجزائر | 05 جويلية 1962

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
هي كلمات كتبت بــ دماء الشهداء
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
هي رمز من رموز الجزائر
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
بلد المليون و نصف مليون شهيد هي الجزائر
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
و فخر لنا أن نكون أبنائك يا جزائر
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
مثال واحد فقط هو عربي عالمي لمعنى الحريةهي الجزائر
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
هي الجزائر
فعلينا الحفاظ عليها ... رحم الله شهدائنا الأبرار
حفظ الله عزك و كرامتك يا جزائر
سجل للتاريخ أنها الجزائر فخر كل العرب
132 سنة للاستعمار فيها و بعزيمة جنودها هي الان
حرة مستقلة
يسعدني أن أتقدم بهذه التهنئة لكل رواز و زوار اللمة الجزائرية
بإسم الله الجزائرية اتقدم بخالص التهاني للشعب الجزائري و العربي اجمعين
بمناسبة عيد الإستقلال للجزائر 05 جويلية 2018
احياءا لذكرى الاستقلال 05 جويلية 1962
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
هي كلمات كتبت بــ دماء الشهداء
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
هي رمز من رموز الجزائر
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
بلد المليون و نصف مليون شهيد هي الجزائر
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
و فخر لنا أن نكون أبنائك يا جزائر
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
مثال واحد فقط هو عربي عالمي لمعنى الحريةهي الجزائر
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
هي الجزائر
فعلينا الحفاظ عليها ... رحم الله شهدائنا الأبرار
حفظ الله عزك و كرامتك يا جزائر
سجل للتاريخ أنها الجزائر فخر كل العرب
132 سنة للاستعمار فيها و بعزيمة جنودها هي الان
حرة مستقلة
يسعدني أن أتقدم بهذه التهنئة لكل رواز و زوار اللمة الجزائرية
بإسم الله الجزائرية اتقدم بخالص التهاني للشعب الجزائري و العربي اجمعين
بمناسبة عيد الإستقلال للجزائر 05 جويلية 2018
احياءا لذكرى الاستقلال 05 جويلية 1962
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر