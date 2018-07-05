و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر | ذكرى إستقلال الجزائر | 05 جويلية 1962

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

هي كلمات كتبت بــ دماء الشهداء

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

هي رمز من رموز الجزائر

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

بلد المليون و نصف مليون شهيد هي الجزائر

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

و فخر لنا أن نكون أبنائك يا جزائر

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

مثال واحد فقط هو عربي عالمي لمعنى الحريةهي الجزائر

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

هي الجزائر

فعلينا الحفاظ عليها ... رحم الله شهدائنا الأبرار

حفظ الله عزك و كرامتك يا جزائر

سجل للتاريخ أنها الجزائر فخر كل العرب

132 سنة للاستعمار فيها و بعزيمة جنودها هي الان

حرة مستقلة

يسعدني أن أتقدم بهذه التهنئة لكل رواز و زوار اللمة الجزائرية

بإسم الله الجزائرية اتقدم بخالص التهاني للشعب الجزائري و العربي اجمعين

بمناسبة عيد الإستقلال للجزائر 05 جويلية 2018

احياءا لذكرى الاستقلال 05 جويلية 1962

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر