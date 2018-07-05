و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر | ذكرى إستقلال الجزائر | 05 جويلية 1962

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4algeria.com

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و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

هي كلمات كتبت بــ دماء الشهداء

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

هي رمز من رموز الجزائر

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

بلد المليون و نصف مليون شهيد هي الجزائر

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

و فخر لنا أن نكون أبنائك يا جزائر

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

مثال واحد فقط هو عربي عالمي لمعنى الحريةهي الجزائر

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

هي الجزائر
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فعلينا الحفاظ عليها ... رحم الله شهدائنا الأبرار
حفظ الله عزك و كرامتك يا جزائر
سجل للتاريخ أنها الجزائر فخر كل العرب
132 سنة للاستعمار فيها و بعزيمة جنودها هي الان
حرة مستقلة
يسعدني أن أتقدم بهذه التهنئة لكل رواز و زوار اللمة الجزائرية
بإسم الله الجزائرية اتقدم بخالص التهاني للشعب الجزائري و العربي اجمعين
بمناسبة عيد الإستقلال للجزائر 05 جويلية 2018
احياءا لذكرى الاستقلال 05 جويلية 1962

و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر

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و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
 
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