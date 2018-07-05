Ma$Ter
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*■ حكم استعمال مال الغير بدون إذنه* الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله
● لقاء الباب المفتوح [236/20]• البيوع والمعاملات /الوكالة
*🎧http://binothaimeen.net/upload/ftawamp3/od_236_20.mp3 .*
(السؤال)
ماحكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص أن يسلمه إلى أحد، فتصرف هذا الشخص دون إرادته،
كأن كان - مثلاً - في بقالة ولم يجد عنده مالاً ووجد هذا المال الذي وكِّل به لكي يسلمه فتصرف فيه،
علماً بأنه سيرده؟
(الشيخ) هذا يسأل ويقول:
>> إنسان أعطي دراهم ليسلمها لشخص وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم،
فهل يجوز أن يستعملها في حاجته؟
= فالجواب: لا يجوز،
وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول: أنا أخشى أني أحتاجها؛ حتى يأذن له بالتصرف فيها،
وأما بدون إذن فلا يجوز.
(السؤال) ولو وثق من نفسه أنه سيسلمها؟
(الشيخ) ولو وثق، لا يمكن أن يثق الإنسان من دفع درهم واحد.
فقد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا.
(السؤال) عند الحاجة؟
(الشيخ) أبداً، ولو عند الحاجة لو أكل الميتة ولا يأخذه.
(السؤال) لكنه تصرف به،
فما عليه؟
(الشيخ ) الآن عليه أن يسترخص من صاحبه.
فإذا أجازه فلا حرج.
● لقاء الباب المفتوح [236/20]• البيوع والمعاملات /الوكالة
*🎧http://binothaimeen.net/upload/ftawamp3/od_236_20.mp3 .*
(السؤال)
ماحكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص أن يسلمه إلى أحد، فتصرف هذا الشخص دون إرادته،
كأن كان - مثلاً - في بقالة ولم يجد عنده مالاً ووجد هذا المال الذي وكِّل به لكي يسلمه فتصرف فيه،
علماً بأنه سيرده؟
(الشيخ) هذا يسأل ويقول:
>> إنسان أعطي دراهم ليسلمها لشخص وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم،
فهل يجوز أن يستعملها في حاجته؟
= فالجواب: لا يجوز،
وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول: أنا أخشى أني أحتاجها؛ حتى يأذن له بالتصرف فيها،
وأما بدون إذن فلا يجوز.
(السؤال) ولو وثق من نفسه أنه سيسلمها؟
(الشيخ) ولو وثق، لا يمكن أن يثق الإنسان من دفع درهم واحد.
فقد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا.
(السؤال) عند الحاجة؟
(الشيخ) أبداً، ولو عند الحاجة لو أكل الميتة ولا يأخذه.
(السؤال) لكنه تصرف به،
فما عليه؟
(الشيخ ) الآن عليه أن يسترخص من صاحبه.
فإذا أجازه فلا حرج.