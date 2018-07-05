مَــوَآقٍـفٌ ~ حُلوَةٌ وَ أخرَى مُرَة ~

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 15,700
- الإعجابات
- 38,620
- النقاط
- 13,221
- الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اسعد الله اوقاتكم احبتي اللماويين بكل خير و سعادة و هناء
اتمنى ان يكون الجميع بخير
أما بعد فيا اعضائنـآ الكرام لكل منا نحن البشر ذكريات و قصص و عبر و مواقف
فمن الطبيعي أن لا تخلوا حياتنا من المواقف و التي هي بكثرة لا تعد ولا تحصى منها
موآقف جميلة و اخرى حزينة و اخرى صادمة كل بدرجة متفاوتة عن الاخرى
منها ما نستطيع نسيانه و الاخر منها لا ينسى ابداً ولا يمحى من الذاكرة بغض النظر عن حلوها و مرها
و هذه المواقف دائما تكون مقرونة بحكمة في الاخير او عبرة او معزى يأخذه الاخرين منىمواقفنا و نأخذه من مواقفهم
و نتعلم منها كثيرا فمثلا اذا وقع احدنا في موقف كان قد وقع فيه من قبل سيعرف كيف يتصرف و ماذا عليه أن يفعل
لذا شاركونـآ مواقفكم الحلوة منها و المرة فقـط لنستفيد منها و نأخذ العبرة ولا تنسوآ أن تخبرونا ماذا تعلمتم منها
لان الحياة مواقف و المواقف دروس و الدروس عبر
و في الاخير أقول لكم مواقفكم الحلوة رسخوها في ذاكرتكم و احفظوها و المرة تنازلوا عنها و اتركوها في ماضي النسيان و خذوا منها فقط الحكمة التي تعلمتموها منها
اتمنى أن تروق لكم فكرتي و ان تنال التفاعل المطلوب
ولا تنسوا أن تشاركونا بمواضيعكم الحصرية في هذا القسم لكي يحيا من جديد
في امان الله
و السلام عليكم