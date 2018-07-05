مَــوَآقٍـفٌ ~ حُلوَةٌ وَ أخرَى مُرَة ~

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اسعد الله اوقاتكم احبتي اللماويين بكل خير و سعادة و هناء

اتمنى ان يكون الجميع بخير

أما بعد فيا اعضائنـآ الكرام لكل منا نحن البشر ذكريات و قصص و عبر و مواقف

فمن الطبيعي أن لا تخلوا حياتنا من المواقف و التي هي بكثرة لا تعد ولا تحصى منها

موآقف جميلة و اخرى حزينة و اخرى صادمة كل بدرجة متفاوتة عن الاخرى

منها ما نستطيع نسيانه و الاخر منها لا ينسى ابداً ولا يمحى من الذاكرة بغض النظر عن حلوها و مرها

و هذه المواقف دائما تكون مقرونة بحكمة في الاخير او عبرة او معزى يأخذه الاخرين منىمواقفنا و نأخذه من مواقفهم

و نتعلم منها كثيرا فمثلا اذا وقع احدنا في موقف كان قد وقع فيه من قبل سيعرف كيف يتصرف و ماذا عليه أن يفعل

لذا شاركونـآ مواقفكم الحلوة منها و المرة فقـط لنستفيد منها و نأخذ العبرة ولا تنسوآ أن تخبرونا ماذا تعلمتم منها

لان الحياة مواقف و المواقف دروس و الدروس عبر

و في الاخير أقول لكم مواقفكم الحلوة رسخوها في ذاكرتكم و احفظوها و المرة تنازلوا عنها و اتركوها في ماضي النسيان و خذوا منها فقط الحكمة التي تعلمتموها منها

اتمنى أن تروق لكم فكرتي و ان تنال التفاعل المطلوب

ولا تنسوا أن تشاركونا بمواضيعكم الحصرية في هذا القسم لكي يحيا من جديد