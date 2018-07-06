ملتقى الأمهات تساؤلات و انشغالات

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكن أيتها الأخوات لكل منا انشغالات و تساؤلات عديدة حول تربية أولادنا و همومهم و كذا اشغالاتهم و طبعا هناك منا من تكون لديها الإجابة ناتجة عن علم أو خبرة و أكيد ستفيد منا الكثيرات

إن شاء الله بالتوفيق للجميع