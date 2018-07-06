ملتقى الأمهات تساؤلات و انشغالات

حكايا الورد

حكايا الورد

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,750
الإعجابات
5,215
النقاط
351
الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكن أيتها الأخوات لكل منا انشغالات و تساؤلات عديدة حول تربية أولادنا و همومهم و كذا اشغالاتهم و طبعا هناك منا من تكون لديها الإجابة ناتجة عن علم أو خبرة و أكيد ستفيد منا الكثيرات
إن شاء الله بالتوفيق للجميع
 
حكايا الورد

حكايا الورد

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,750
الإعجابات
5,215
النقاط
351
الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
اريد التساؤل حول الطريقة المثلى لنزع لي كوش للطفل ارجو الافادة حول العمر المناسب و الطريقة المناسبة لمن لها تجارب سابقة و شكرا
 
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