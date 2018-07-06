مشاركتي في فعالية صيفنا إبداع " فوائد بسيطة لبشرة كالرضيع "

أهلا وسهلا

زهوري

إن شاء الله تكونو بألف خير وأنتو تشوفو هذا الموضوع

طبعا كيما تعرفو جميعا أني نادرا ما نكتب موضوع هنا بصفتي أني مزال منعرفش لهاد الأمور

لكن أكيد كفتاة مع الوقت تتعلم وتكتسب معارف حتى لو صغيرة

حبيت نشارككم ببعض ما استفدت أنا وحتى ما استفادو به صديقاتي ونصحوني به

اليوم حبيت نحكيلكم على

العناية بالبشرة

,, لكن مش فأيام الراحة هذي عناية تكون

فأيام التعب والإهمال النفسي

خاصة

فهذا الوقت بزاف البشرة رايحة

تتأثر بتقلب المزاج تعك

حبيبتي ,, يعني كنصيحة دايما حاولي تكوني سعيدة فهذا أمر يجعل بشرتك نضرة حتى بدون أي عناية خاصة

كما نعلم جميعا أنو وقت النفسية تكون متعبة مش رايح يكون هناك مزاج للعناية بالنفس أصلا لكن هناك أشياء

بسيطة جدا

تجعل بشرتك صافية وأنيقة بلا أي جهد منك حبيبتي

أنت الآن جائعة أطبخي

قليلا من الأرز أنقعيه في الماء

و اعملي به ماسيدوان أو سلطة خاصة .. بصحتك حبيبتي لكن

الما

هداك

تع الأرز

مترمييهش بلعقل برك

ضعيه في إناء واغسلي به وجهك

ستشعرين بدغدغة في بشرتك مع انتعاش غير طبيعي ..

وستلاحظين الفرق حبيبتي

يمكن أن لا تغسليه حينما يجف أصلا لأنه ماء مغذي ستتغدى به بشرتك جيدا

إن كنت تعانين من حساسية لواقي الشمس

استعملي ماء الأرز كواقي شمس طبيعي

فهو يحميك من أشعة الشمس ويجعل بشرتك نضرة و مشرقة

كذلك

يخفف من حب الشباب بصفة كبيرة

,, جربيه حبيبتي ومن أول استعمال ردي علي

كذلك حبيت نتكلم على شيء ثاني هو

نوع الصابون

لبشرتك ,, حاولي تختاري نوع الصابون المناسب لبشرتك .. مثلا

صابون دوف

لكن صابون دوف كاين الي ميساعدهمش

ومن هنا حبيت نحكيلكم على

تجربة صديقتي

,, مع

صابون بمستخلصات الحلزون

صدقوني كانت عندها حبة كبيرة فأنفها لهذا اليوم غدا جات صافية ما شاء الله فسألتها وش دارت أخبرتني عن هذا الصابون

نتيجة والله

مبهرة

حبيباتي

كان هذا

أول موضوع

شاركته معكن يا

فراشاتي الجميلات

نتمنى أني كنت خفيفة عليكم ههه وقدرتو تقراو موضوعي للأخير

ونتمنى نكون فدتكم بهذي النصيحة البسيطة

وهذي أحلى وردة لأغلى ورود في الدنيا

في أمان الله إلى ملتقى قريب إن شاء الله ^^