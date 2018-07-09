مشاركتي في فعالية صيفنا إبداع " العادات السيئة المستعملة للشعر"

أهلا

حبيباتي رائدات منتدى عالم المرأة ,, إن شاء الله تكون أحوالكم بخير وإذا ما كانت بخير إن شاء الله يفرج كربتكم عن قريب



فلا يليق بالمرأة سوى الإبتسامة والسعادة ^^



طبعا كل فتاة تحب أن تكون جميلة بكل ما تعنيه هاته الكلمة من معنى

ومن بين مظاهر جمال المرأة شعرها .. الذي قد تعاني من بهتانه و تقصفه الكثير من الفتيات



اليوم وددت أن أشارككم بعض العادات السيئة التي وقعت فيها فيما يخص شعري والتي قد تبدو لكم من الوهلة الأولى أمورا بسيطة ..وبأي أفعال ايجابية استبدلتها



في بادئ الأمر أود أن أطلعكم على نوعية شعري ,, " أملس .. وطويل .. لكنه عانى كثيرا من ما يسمى بالتقصف وفقدان اللمعان لفترة "



لذلك وددت أن أفيدكم بتجربتي التي أعادت لي شعري كما كان ..



أولا : طريقة غسل الشعر



حينما تبدئين بغسل شعرك بشامبوك الخاص .. لا تضعي الكثير من الشامبو خاصة في الأطراف فهذا يؤدي الى تساقط شعرك وتقصفه



كذلك لا تحكي شعرك بكل الجهات بل في نفس جهة الشعر وادلكيه بلطف



.,, ركزي أكثر في غسلك على فروة الرأس فهي التي تحتاج إلى العناية أكثر





ثانيا : مشط الشعر



لا تمشطي شعرك بمشط يحوي أسنان متقاربة فهنا سيفسد شعرك حقا حينما قد يصعب عليك تمشيطه .. وتفقدين الكثير من شعررك خاصة ان كان مبللا



فحاولي ان تسرحي شعرك بمشط ذو أسنان متباعدة واحرصي على أن يكون شعرك جافا لا مبللا



اما عن اتجاه التسريحة ابدئي من الأسفل ثم اصعدي ببطء إلى الأعلى هكذا سيسهل عليك تسريح شعرك دون أن تسقطي الكثير منه



ثالثا: الحمامات الزيتية



في كثير من الأحيان تُنصح الفتاة بأن تقوم بحمامات زيتية ويٌقال لها أنه كلما أطالت بذاك الزيت على شعرها كلما ازداد جمالا



قد يبدو لك هذا الأمر صحيحا من الوهلة الأولى لكن لا تُطيلي بأي ماسك على شعرك



اتركي الفرصة لشعرك أن يتنفس ... واعملي الحمام لمدة نصف ساعة على الأكثر ثم اغسليه



كما لا تكثري من الحمامات الزيتية ,, سيعتاد شعرك بها وحينها لن تستطيعي ايقافها ,, فايقافها يعني عودة شعرك لكآبته

ونحن لا نريد هذا انما نريد فقط أن نحصل على شعر مميز حتى بدون أي ماسك



رابعا: تجفيف الشعر



لا تجففي شعرك أبدا وهو مبلل فهذا يؤدي الى احتراقه وفقدان لمعته الخاصة



اتركي شعرك يجف بمنشفة دافئة كل ما تبتل ضعيها أمام الفرن قليلا ثم ارجعيها الى شعرك



سيجف شعرك بطريقة جميلة وقد لا تحتاجين لتجفيفه لا بسشوار ولا بمكواة شعر أصلا





خامسا :تسريحة الشعر



لا تتوقفي على تسريحة واحدة كأن تمسكي شعرك بالشوشو كثيرا وتعملي ديل حصان كثيرا

أو وردة طول اليوم

لا اعملي تسريحات كثيرة لشعرك ودلليه



فابقيه كما هو لا تمسكيه بشيء لمدة ثم أمسكيه ومرة أظفريه



ومن المستحسن أن تكون الظفيرة في الليل قبل النوم فهذا يساعد حقا على تطويل الشعر



سادسا وأخيرا: ماء الورد



هاته عادة جميلة .. حاولي دائما أن ترشي ماء الورد على أطراف وفروة شعرك فسيبدو منظر شعرك رائعا حقا

كما وأنه سيفقد تقصفه مع المداومة





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وأختم موضوعي هذا بأن أضع لكم مكواة الشعر التي أستعملها ,,, مميزة حقا ,, لها درجات حرارة كما تريدين .. لكن نصيحة مني دائما ضعي درجة الحرارة المنخفضة

أنا أضعها على 260 وأحيانا في الأعراس أضعها على 300 ,, ولا تمرري المكواة كثيرا على شعرك يكفي مرة وااحدة