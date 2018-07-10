{إِفتح قلبك} [الحلقة الثانية]

الســــلام عليــــــــــــكم ورحــــــمة الله وبركــــــــــــاته

وأسعـــــد الله أوقاتكم وملأها بــــركـــة وأمــــــل

إخواني اللماويين أخواتي اللماويات

نلتقي في هذا الصرح الجميل والراقي في ثاني حلقة

من حلقـــات

{إفتح قلبك}

للاستفسار عن فكرة الموضوع أو عن طريقة المشاركة فيه يرجى زيارة رابط هذا الموضوع

الأخوة ليس شرطًا أن تنشأ داخل بيت واحد وبين من يحملون نفس الدمّ وأبناءً لنفس الأم

قد تكون بعيدًا عني بمسافات ونختلف في العادات والتقاليد وقد لا أكون حقا عارفا لملامح وجهك

ولكن يجمعنا رابط أخوة قويّ قد لا يكون موجودًا حتى في الواقع

هذه الكلمات التي تبدو غريبة اليوم في واقعنا سنكتشف معناها وندرك مغزاها خلال هذه الحلقة الجميلة

واليوم صاحب الدعوة هو الأخ @صدام بكل فخر

ترى لما اختار هذا الموضوع؟ ومن يريد استضافته معنا في حلقة اليو؟

تابعوا معنا حتى الأخير

~لؤلؤة قسنطينة~

مساء النور وأمسية طيبة أخي صدام، أهلا بك معنا في ثاني حلقة من حلقات

{إفتح قلبك}

نشكرك على ثقتك وعلى رغبتك في فتح قلبك لعضو من أعضاء اللمة الكريمة

هل يمكن أن نعرف من هذا العضو الذي تريد استضافته اليوم؟

ولماذا تريده أن يكون حاضرا اليوم؟ هل هو تكريم أم عتاب أم طلب صفح؟

و عليكم السلام و رحمة الله

رحبت بك الملائكة في الجنة أختي مريم ... أهنئك على الموضوع المتجدد الجميل

و أتمنى ان يكون " فعلا " مساحة حرة تفتح فيها القلوب و تتصافى النفوس بين سائر

أعضاء هذا المنتدى الغالي على قلـــــــــوبنا ..

بالنسبة لسؤالك أختي .. العضو الذي اريد إستضافته هو الأخ @وحي القلم

و السبب أريد تكريمه أمام الجميع و شكره لإنه يستحق كل الخير

~لؤلؤة قسنطينة~

أهلا بكَ أخي معنا، ويشرفنا حضورك معنا في حلقة اليوم

وإذن العضو المختار لهذه الحلقة هو الأخ حليم خيرا من اخترت أخي

قبل استدعاء الأخ حليم هل يمكن أن تخبرنا عن طبيعة علاقتك مع الأخ

كيف تعرفت عليه؟ وكيف تكوّنت صداقتكما؟

من بين الاخوة الذين كنت أتابعهم و كانت تعجبني أفكارهم و أسلوبهم في الطرح هو الأخ

وحي القلم الذي يتميز بالبساطة في أسلوبه و بصدق كنت أحس بصدقه من خلال

الكلمات التي يكتبها و كذا ردوده الراقية التي تتسم بالمحبة و الطيبة مع الجميع بدون إستثناء .

يتضمن جملة من الرسائل النبيلة و الهادفة وفوحاه كانت نشر المحبة بين الأعضاء اممم أتذكر جيدا أحد المواضيع التي كتبها هذه السنة و كان بعنوان " جاءك إهداء من مجهول " وفوحاه كانت نشر المحبة بين الأعضاء

وتقريب المسافات بين القلوب و الأهم رفع معنويات الناس لان الشخص عندما يحس ان شخص ما يحبه و يحترمه ويراقبه فهذا امر يشحن روحه و يسمو بها و هذا ما هدف

اليه الاخ حليم من خلال موضوعه و من خلال عدة مواضيع اخرى مختلفة احيانا و في نفس السياق احيانا .... و انا بدوري كنت اتابعه و استمتع بمواضيعه

و كذا ردوده التي من خلالها استطعت على التعرف على شخصية الاخ حليم الغالي .

عندما غلق المنتدى خلال شهر مارس الماضي .. بصراحة و بكل صدق كان حليم من اكثر الاشخاص الذين افتقدهم ، و هذا ما دفعني للبحث عنه و السؤال عليه و كم كانت

فرحتي كبيرة عندما التقيت به في منصة الفايسبوك ، من خلال احدى الأخوات الكرام ( بالمناسبة أشكرها ) ، وقتها كنا في حالة يرثى لها وواسى بعضنا الأخر ،

كنا نتكلم لساعات و نتجاذب الحديث مع بعضنا البعض ، و كان حريصا مثلي بل اكثر مني على ايجاد الحلول وتقريب وجهات النظر ، و لن انسى ابدا احساسه العالي و حبه للناس،

و أتذكر جيدا جملة قالها لي حينها ، ان رؤية حال الاخوة و الاخوات يحزنه و يبكيه ( و هذا ما كان يجهله العديد من الاعضاء و من واجبي نحو الاخ حليم ان اذكر لكم هاته المواقف النبيلة ) ،

و علمت وقتها ان رأيي الذي استخلصته من خلال مشاركاته في المنتدى لم يكن الا " حقيقة " ، لانه انسان راقي بأتم معنى الكلمة.

~لؤلؤة قسنطينة~

حسب كلماتك هذه التي تنبض بالمشاعر والمحبة نحو هذا الأخ، جعلتنا نستنتج مكانته في قلبك

ومكانته كذلك داخل لمتنا الجميلة، فقد وصل الأخ حليم لقلبك برقي أخلاقه وطيبة نفسك

وروحه النقية، ربي يدومها محبة وأخوة يارب

وسأقوم باستدعاء الأخ حليم ان شاء الله وجلبه إلى هنا اذا وافق على الحضور



قمت باستدعاء الأخ حليم ووافق على الحضور معنا في هذه الحلقة

فمرحبا به بيننا ويا ترى هل سيتمكن من معرفة من قام باستدعائه؟



~لؤلؤة قسنطينة~

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء النور أخي حليم ومرحبا بك معنا في ثاني حلقة من حلقات

{إفتح قلبك}

أتمنى أن تروقك الاستضافة وتمضي وقتا طيبا معنا

أريد أن أخبرك أخي أنه هنالك من يود استدعاءك اليوم

ربما لتكريمك أو لطلب صفح أو عتاب

فهل لديك فكرة حول اسم صاحب الدعوة؟

مساء الخيرات والمبرات والمسرات

، مساء الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة التي إذا رآها الواحد منا إستبشر

وإلتهب في قلبه الأمل وشعر بالطمأنينة تغمره ، مساء الوجوه البريئة والنواصي المضيئة لأحبتي الكرام

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

أولا أختي ألف شكر على مجهوداتك المبذولة وحرصك على نجاح اللمة دائما، بارك الله فيك وجعل الله عملك في ميزان حسناتك إن شاء الله

وألف شكر لمن قام بدعوتي بوركت، أما بالنسبة لمن طلب استضافتي ليس لدي علم من هو الله أعلم أختي مريم

إذا كان على عتاب أو مشكل الحمد لله يا ربي معنديش أي مشكل مع الأعضاء ولله الحمد

وأنا اذا كان تكريم الله أعلم أختي

في اللمة نعم الإخوة والله أختي مريم هناك أناس يجملون المكان وهناك أناس يتجمل المكان بوجودهم

وإنكِ ولو حاولت التحليق بعيدا فإنك لن تحلق إلا في سماء اللمة، ولن تطوف إلا بجوار أحبتها وأعضاءها الكرام

فإذا تعبت فلن تجد إلا أغصان محبتهم ولطفهم وكرمهم لتحط عليها لوهلة من الوقت

وإذا أردت الغرق في بعض من الخيال فإنك لن تجد سوى شبح طيبتهم وجودهم ونبل أخلاقكم وأدبهم

الذي سيجعلك تغوصين في طيات الأخوة الصادقة التي سوف تنير لك درب حياتك بإرشداتهم ونصائحهم لك

~لؤلؤة قسنطينة~

مرحبا بك مجددا أخي حليم، وجميلة هي كلماتك وراقية هي حروفك دائما

وأنت زرعت بذور خير في حديقة اللمة وربما اليوم ستقطف ثمارها

وبما أنه ليست لديك فكرة حول صاحب الاستضافة سأعطيك مؤشرين

"خويا حليم الرجال يتعرفو غير وقت الشدائد" / "خويا حليم غريبة كرة القدم"

ما رأيك في هذا الكلام أخي حليم وهل قرّب لك بعض الشيء عن هوية من استدعاك؟

عرفته صاحب الاستضافة اختي مريم

كاين خويا العزيز صلاح وخويا صدام والله نعم الإخوة ربي يحفظهم إن شاء الله

ولكن صاحب الاستضافة هو خويا العزيز صدام نعم الرجال والله

انسان هايل ومتربي نعم الأخ والصديق والله

مهما تكلمت ووصفته فلن أفيه حقه، الرجال بالرجال والرجال بالله

ربي يحفظه إن شاء الله

~لؤلؤة قسنطينة~

إذن أنت تظن أن من قام باستدعائك هو الأخ صدام؟

ترى هل تخمينك في محله؟ إذن اُنظر أخي حليم من استدعاك

ترى ما الذي يعنيه لك هذا الشخص؟ ولما قام باستضافتك هذا اليوم يا ترى؟

أخي العزيز والغالي صدام نعم الأخ والصديق

نعم الرجال ومهما تكلمت ووصفته فلن أفيه حقه

رجل طيب القلب ويحب الخير للجميع وصادق المشاعر تعم الرجال والله صادق وصريح ويكره النفاق والخبث والكذب

نبيل وذو أخلاق عالية ما شاء الله عليه جمعتنا اللمة وجعلتنا إخوة وتطورا علاقتنا وصداقتنا من اللمة إلى عالم التواصل الإجتماعي

تقاسمنا الحلو والمر وهو نعم الرجال وطلب الاستضافة منه لي ربما يكون شكر وتكريم

فالحمد لله ليست لدي مشاكل ولله الحمد والمنة

أسأل الله الكريم الوهاب الذي يعطي عدلا بأسباب ويمنح كرما بلا أسباب أن يكرم أخي العزيز صدام ويزيده محبة وودا وعزيمة وهمة وجدا

ويلهمه حكمة وسدادا ورشدا ويحقق مقاصده ونواياه ويغفر زلاته وخطياه ويلهمه الدعاء والمناجاة ويدهشه بواسع عطائه ويغمره بسابغ نعمائه

وأسأل الله له أن يجعله من المقبولين وبرحمته وعفوه من المشمولين ويديم على وجهه أنوارها وعلى شفاهه إبتسامتها وعلى نواصيه إشراقتها

وعلى أبدانه عافيتها وعلى قلبه سعادتها وعلى عقله رجاحتها وعلى جوارحه إستقامتها

وعلى أرزاقه سعتها وعلى عوائله إجتماعها وأسأله أن يديم عليه النعم

وأن يدفع عنه النقم وأن يجعل أيامه كلها سعادة وفرح دائمة يا رب العالمين

~لؤلؤة قسنطينة~

اللهم آمين أجمعين، يالها من دعوات جميلة تنشرح لها الصدور

ربي يدوم هذه الأخوة وهذه المشاعر الطيبة

وحتى لا أعكّر هذا الجو الجميل والذي يفوح بعطر المحبة سأترك الكلمة لأخي صدام

لماذا استدعيت الأخ حليم؟ وما الذي تريد قوله له؟

أولا أغرقتني في بحر كلامك الطيب عن شخصي و هذا ان دل فإنه يدل عن كرم أخلاقك و صفاء قلبك ..

سبب دعوتي لك عبر هذا الموضوع الراقي هو محبة فيك و شكرا لك ..

يعلم الله و يشهد انك كنت و لازلت اخ كريم و صديق وفي تشرفت جدا بمعرفته لأنك ببساطة انسان

متخلق و رجل شهم يصعب ايجاد أمثالك .. أشكرك من صميم قلبي اخي على موافقك الرجولية معي

و مع غيري و أتمنى لك كل الخير و ان تضل صاحب مواقف ثابتة كما عهدتك لأن أمثالك أصبحوا " عملة نادرة "

لن أنسى كل مواقفك معي و لن انسى ابدا انك كنت سندا قويا لي في أيام صعبة و لم تتركني رغم ان

العديد تركوني و خذلوني ... أعلم انك إنسان شهم و لا تنتظر المقابل لمواقف نبيلة تربيت عليها و أنها نابعة

من أخلاقك اخي حليم .. و مادامت سنحت لي الفرصة اطلب منك السماح لانني كثير الغياب و قليل الكلام

فلربما اكون قد خذلتك خصوصا عندما مرضت والدتك الكريمة شفاها الله و لكنك تعلم جيدا اخي حليم ان

ظروف الإنسان تقيده في بعض الاحيان و تجعل منه " غير مبالي " و اعلم جيدا انك من اكثر الناس الذين

يعلمون و يقدرون ظروفي و المشاكل التي مررت بها هذه السنة ... و نقطة اشتراكنا هي الحساسية المفرطة

هههههه و هذا ما جعلنا نذرف الدموع عند غلق اللمة و لن انسى مواساتك لي تلك الايام و عزمك الرائع انت

و بعض الاخوة على إيجاد حلول لجمع الشمل ... فعلا لساني يعجز عن الكلام و التعبير ووصف روحك الطيبة

التي منحتني الكثير بقصد و بدون قصد.

~لؤلؤة قسنطينة~

تقشعر الأبدان حقا أمام هذه الكم الكبير من المحبة والمشاعر الفياضة

وتلين أكثر القلوب صلابة أمام هذه المشاهد الاخوية النادرة الوجود

ترى ما ردة فعل الأخ حليم حول هذه الكلمات التي تفيض بالودّ؟



أحبك الله الذي أحببتني له أخي العزيز صدام ، شعور متبادل والله شاهد اني احبك كثيرا وانت عزيز عندي بزاف بزاف والله

صداقتك شرف لي وشهادتك أعتز بها، تقاسمنا الحلو والمر معا وجمعنا هذا المنتدى اللمة وترك بصمة اخوة صادقة بيننا

ضحكنا وبكينا معا فزاد هذا من صدق صداقتنا واخوتنا وجعلنا في تواصل دائم فالحمد لله

مهما قلت ومهما وصفتك فأنت تعرف جيدا مكانتك لدي اخي العزيز، هههه أختي مريم راكي معولة تبكينا اليوم ديري رايك

واللمة لما أغلقت زادت الأعضاء تعلقا بها ومحبة لإسترجاعها بكينا جميعا لفقدانها

فهي بيتنا الثاني الذي عشنا فيه دائما فبين التفاؤل والتشاؤم خيط دخان يرتَشِف أفيون حسن الظن

قد ينقطع بنسمة هواء لذا فالصبر فَـنٌ تَصنَعُه النفُوس الوَاثقَة بِـفَرج الله فهذا ما فعله اللماويين الصادقون

صبروا حتى جاء فرج الله وعادت اللمة من جديد بفضل الله عز وجل اولا وبفضل صدق المحبة للمة من طرف الأعضاء جميعا وبفضل

القائمين عليها والادارة الجديدة فجزاهم الله خيرا ووفقهم الله في تسييرها وتنشيطها ان شاء الله

كلنا إخوة في الله هنا وإن شاء الله تدوم المحبة والأخوة بإذن الله وأولئك الذين يذكرونك بخير في غيابك لا يختلفون عن قطرات الندى وما تعنيه للأزهار

وأنت أخي العزيز صدام نعم الرجال والأخ الوفي دائما

~لؤلؤة قسنطينة~

يقف اللسان عاجزا أمام صداقتكما أخي حليم وأخي صدام

وتفتخر النفس بوجود مشاعر راقية ونقية كمشاعركما

نسأل الله أن يديمها وأن يبارك فيها وأن يجمعكما في جنات الخلد

إذن بدون إطالة إخي حليم هل تفتح الستار وتحتضن مشاعر أخيك وتوافق على امتداد هذه الأخوة والمحبة؟

لنختم بعدها بآخر كلمة منك ومن الأخ صدام

هههه فيها فتح الستار قدام الجمهور اللماوي ثاني الله يبارك ههه

في الختام نشكر الأخت مريم صاحبة الموضوع وعلى فكرتها ومجهوداتها المتواصلة في نجاح اللمة

بارك الله فيك أختي ربي يحفظك وينورك ويوفقك في حياتك إن شاء الله

وبارك الله في أخي العزيز صدام على هذه المبادرة الطيبة بوركت

ربي يحفظك ويطيب كلامك ويعلي مقامك ويزين ليامك إن شاء الله

وبلا ما ننسى الجمهور اللماوي كامل الحاضر بقوة دائما ههههه

ربي يحفظكم ويحقق لكم ما تتمناو إن شاء الله

افتحو الستار ههههههه

-لِيُفتح الســـتـــــــــــار-

في النهاية سعيد جدا ان الله منح لي الفرصة لتكريم أخي و صديقي العزيز وحي القلم و شكره ..

باذن الله صداقتي و اياك لن تنتهي و ستزداد إشراقا في المستقبل و انا كلي فخر و شرف بذلك

أتمنى من الله ان أكون قد وفقت في كلماتي نحو أخي الغالي و يشهد الله انني مهما قلت أضل مقصرا معك

فالكلام لا يعبر عن المشاعر في كثير من الاحيان خصوصا أمام أمثالك من الشرفاء ...

كما أشكرك أختي مريم على هذا البرنامج الرائع و أتمنى لك المزيد من التألق و الإبداع .. فانت كذلك من

الاشخاص القلائل الذين يجذبون إنتباهي بمواضيعم البراقة ... كما أقدم التحية لسائر الاخوة و الاخوات

و أتمنى ان يكون هذا المنبر منبرا للمعرفة و الصداقة و ان نتخلى عن المفهوم السائد ان اللمة و غيرها

من المواقع مجرد عالم إفتراضي و ان مرتاديها مجرد حسابات وهمية بلا قيم و لا مشاعر .. أبدا لا .. تذكروا دائما انهم بشر و ان الكلمة الطيبة ترفع من روحهم المعنوية

و انه لربما يكون لكم من بينهم اخوة و اصدقاء تجدونوهم سندا لكم في الحياةو لربما تجمعكم الايام بهم في ارض الواقع و اختم كلامي بالأية الكريمة

بعد بسم الله الرحمان الرحيم

- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ -

صدق الله العظيم

و فقنا و اياكم الله لما يحبه و يرضاه

إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية من {افتح قلبك}

ودائما يكون ختامها مسك، فدائما مانتخم حلقتنا بكلمات راقية وطيبة كرائحة المسك من جوهرتين من جواهر اللمة

وهما الأخ حليمو الأخ صدام، ربي يدوم المحبة والصداقة والأخوة

أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم ولاقت استحسانكم

لا تنسوا ترك ملاحظاتكم لنا

كذلك أنتَ وأنتِ لا تتردد وافتح قلبك