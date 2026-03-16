نحكي لكم غير بلعقل -كي شغل قعدة رمضان -عينيكم غاليين 😁 .. (الصحافية الساخرة) - الباب الأول ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

▪أيام قليلة إن شاء الله لعودة الناس إلى طباعهم و سلوكاتهم المعتادة ، قد لا نرى هذه الصور الرائعة في المساجد و روائح اللمة على طاولة واحدة للأكل كعائلة حقيقية ، و سيأتي العيد إن شاء الله ليس للتصالح و إنما أصبحت كأنها ذرع علينا نسلمو على بعض مالغري ماناش صافيين لداخل من جهة بعض ، حتى اللي غلط ما يطلبش السماح منك ، و اللي ينافق فيك عادي تجيه يسلم عليك على أساس العيد ، ولافامي نورمال يضحكولك فالنهار هذا و يزوروك كأنهم يحبوك ديما وهوما من النهار هذا ما تزيدش تشوفهم خلاص والدليل كي يتلاقاوك في عرس تاعهم ما يقيموك ما يهدرو معاك ، وكذلك الجيران اللي راكم الباب فالباب العام كامل ما يشوف فيك ما يقولك السلام عليكم و يظلوا فالمشاكل معاك ، كي يوصل العيد باش يصفيو قلوبهم هوما لا لا نورمال يجيو يسلمو عليك زوج ولا ربعة هكذاك برك عادة وصاي ، وكي تخلاص اللحظة تاع العيد تولي العداوة ويوليو كي شغل ما يعرفك ما تعرفوا حتى أهلك من خوك لختك كيف كيف يسلمو عليك فالعيد برك تاع لحظة محتمة وصاي ، بصح القلوب عمرها ما صفات يا ناس ، ولكن علاش عندك في قلبك عليا ورافد شحنات مش مليحة وتجي عادي فالعيد تضحكلي ، وزيد تخدمو قاطو للقهوة زعما تاع "لمة العيد و فرحته" ، بصح تحكي معايا غير نهار العيد و تريح معايا غير النهار هذاك ، ولكن في رمضان ما شفتكش تحوس عليا كي راني ولا واش يخصني ؟ ، و العام كامل وفي وقت الشدة مالقيت حتى واحد كي كنت نحتاج ، حتى زيارة ماكانش ، نفوت على الجيران واحد ما يشوف فيك خزرة مسقمة ، غير يتبعو أخبارك كاش ما كاين خبر جديد مليح ولا مش مليح المهم يصيدو كلش غير باش يهدرو عليك ولا يحاربوك ، يموتو على المنشورات كي الواقع كي المواقع ..



مانيش نلوم فالناس ، لكن نلوم اللي داخل دارك قبل البراني و الزنقة ، ومع ذلك يبقى لكلٍ تأثيره عليك بطريقة ما قريب ولا بعيد ..

بصح