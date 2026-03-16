نحكي لكم غير بلعقل -كي شغل قعدة رمضان -عينيكم غاليين 😁 .. (الصحافية الساخرة) - الباب الأول ..

▪أيام قليلة إن شاء الله لعودة الناس إلى طباعهم و سلوكاتهم المعتادة ، قد لا نرى هذه الصور الرائعة في المساجد و روائح اللمة على طاولة واحدة للأكل كعائلة حقيقية ، و سيأتي العيد إن شاء الله ليس للتصالح و إنما أصبحت كأنها ذرع علينا نسلمو على بعض مالغري ماناش صافيين لداخل من جهة بعض ، حتى اللي غلط ما يطلبش السماح منك ، و اللي ينافق فيك عادي تجيه يسلم عليك على أساس العيد ، ولافامي نورمال يضحكولك فالنهار هذا و يزوروك كأنهم يحبوك ديما وهوما من النهار هذا ما تزيدش تشوفهم خلاص والدليل كي يتلاقاوك في عرس تاعهم ما يقيموك ما يهدرو معاك ، وكذلك الجيران اللي راكم الباب فالباب العام كامل ما يشوف فيك ما يقولك السلام عليكم و يظلوا فالمشاكل معاك ، كي يوصل العيد باش يصفيو قلوبهم هوما لا لا نورمال يجيو يسلمو عليك زوج ولا ربعة هكذاك برك عادة وصاي ، وكي تخلاص اللحظة تاع العيد تولي العداوة ويوليو كي شغل ما يعرفك ما تعرفوا حتى أهلك من خوك لختك كيف كيف يسلمو عليك فالعيد برك تاع لحظة محتمة وصاي ، بصح القلوب عمرها ما صفات يا ناس ، ولكن علاش عندك في قلبك عليا ورافد شحنات مش مليحة وتجي عادي فالعيد تضحكلي ، وزيد تخدمو قاطو للقهوة زعما تاع "لمة العيد و فرحته" ، بصح تحكي معايا غير نهار العيد و تريح معايا غير النهار هذاك ، ولكن في رمضان ما شفتكش تحوس عليا كي راني ولا واش يخصني ؟ ، و العام كامل وفي وقت الشدة مالقيت حتى واحد كي كنت نحتاج ، حتى زيارة ماكانش ، نفوت على الجيران واحد ما يشوف فيك خزرة مسقمة ، غير يتبعو أخبارك كاش ما كاين خبر جديد مليح ولا مش مليح المهم يصيدو كلش غير باش يهدرو عليك ولا يحاربوك ، يموتو على المنشورات كي الواقع كي المواقع ..

مانيش نلوم فالناس ، لكن نلوم اللي داخل دارك قبل البراني و الزنقة ، ومع ذلك يبقى لكلٍ تأثيره عليك بطريقة ما قريب ولا بعيد ..

علموني في كل مناسبة بلي "فاطمة" ماتصدقي حتى واحد في هذو اللحظات ، نقولكم شحال عشت من حقيقة غالطة ، ونأكد ليكم بلي جامي هدرت اختكم "الصحافية الساخرة" من راسها برك ، وحتى نعيشها شحال من مرة باش نجي نهدر ، وهذا هو الحال معايا اليوم كي جيت نحكيلكم ، يعرفني الأخ الغالي @الامين محمد اللي جيت ليه بطلب مساعدة و لكن حتى وإن حكيتلو شوية لكن ماحكيتش كلش ، غير شوية معاناة لحظة فقط ، تشفاو نهار حطلكم خويا الأمين العام اللي فات في شهر نوفمبر 2025 موضوع فاللمة تحت عنوان "ندآء إنساني" 👉 هذاك كان علاجال اختكم "فاطمة"، اللي هي أنا 💔


فاطمة ...
كلامك حقا يوجع بصح راهو حقيقة يعيشها بزاف ناس
كل واحد فينا عندو فئة في حياتو كيما اللي وصفتي ناس يبانوا غير في المناسبات يسلموا عليك نهار العيد و يضحكوا معاك لحظة و بعدها يختفوا طول العام و كأنك ماكيش موجودو رغم أنك تحوسي عليهم تسقسي عليهم تعاونيهم إن تلزم الأمر
هذا التناقض يخلي الواحد يحس بالفراغ بصح في نفس الوقت يفتح عينيه على قيمة الناس اللي يبقاو معاك في الشدة قبل الفرحة
اللي يبانوا غير في المناسبات راح يكشفوا رواحهم أما اللي يوقفوا معاك في أصعب الظروف هذوك هما اللي يستاهلوا مكانة في قلبك
الأهم هو ما نخليوش هاد الناس يغيّرونا للأسوأ و نبقاو نحافظوا على صفاء قلوبنا و نكونوا صادقين حتى لو غيرنا ما كانش كذلك

@Tama Aliche توحشنا مواضيعك مزية لي طليتي علينا بموضوع شباب
في المتابعة بإذن الله ... و الله يشفيك
 
الحمد لله على كل حال ، هءاك هو ااصح أنهم قلوبنا مانخلوهاش تقسى ، لكن لابد في بعض الاحيان انك تتغير مش باش تضرهم لكن باش تهجرهم بطريقة مليحة وتبعد عليهم من غير أذية وبلا ما تنتقم ، لأنه هءو اللي هكذا يخلوك وقت الحاجة وخاصة اللي من دمك با اختي الغالية هنا لازم تجبد عليهم خلاص وماتشوفيش ليهم وما يصركش قلبك عليهم ..

شكرا لك الغالية العزيزة ، حتى أنا توحشتكم بزاااف ، كي نكمل النوضوع تاعي اللي قسمتو على ابواب رايحة تفهمي علاش غبت عليكم هذا شحال الله يعلم اختي ..

ربي يحفظك و ربي يتمم علينا بالسفاء ويدوم علينا الصحة يارب
 
