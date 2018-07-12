السلام عليكم و رحمة الله

نشالله راكم ملاح الخاوة

مهم ندخل طوول فالموضوع لي صراحة و الله تنشعت كي شفتو يدور فمواقع التواصل الاجتماعي

نحكي على الفيديو لي راه انتشر تاع الرجل "الجزائري" لي ضرب الطفل الافريقي اللاجئ في محطة الحافلات

و الله العظيم قلبي ضرني كي شفت الصفعة لي عطاهالو حتى طار الطفل مسكين فالسما

لالا و لي يصوروه يضحكو و عاجبهم الحال :'(

لهاذي الدرجة وصلت العنصرية في بلادنا ؟ لهاذي الدرجة ضياقت القلوب و قساحت؟!

يا بن عمي اذا قلقك و محملتوش زعكو و متضربوش هاذيك الضربة تقول مارانا في بلاد مسلم و الله تقول رانا فالعصور الوسطى

شفت بزاف مواقف عنصرية , سمعنا بزاف بالمطالبة بترحيلهم و صح رجعوهم لبلادهم

بصح أول مرة نشوف لقطة توجع القلب كيما هاك ...

أين نحن من : " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ " ؟

قلتها و نعاودها كون جاو هاذو اللاجئين ظروفهم مليحة مايجو لواحد كيما نتا يذلهم ..

و الدنيا دالات قادر وليدك ولا بنتك ولا منعرف يروح للوروب حراق و يولي يمسح الصبابط حاشاكم و يضربوه بالركلة

مهم و الله مني عارفة وش نقول ضرني في قلبي من هذاك الفيديو

ان شاء الله تتحسن احوال اللاجئين هاذو و يرجعوا لبلدانهم سالمين يا رب