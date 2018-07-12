وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
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21,425
النقاط
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الإقامة
اوساكا..
#1
السلام عليكم و رحمة الله
نشالله راكم ملاح الخاوة
مهم ندخل طوول فالموضوع لي صراحة و الله تنشعت كي شفتو يدور فمواقع التواصل الاجتماعي
نحكي على الفيديو لي راه انتشر تاع الرجل "الجزائري" لي ضرب الطفل الافريقي اللاجئ في محطة الحافلات
و الله العظيم قلبي ضرني كي شفت الصفعة لي عطاهالو حتى طار الطفل مسكين فالسما
لالا و لي يصوروه يضحكو و عاجبهم الحال :'(
لهاذي الدرجة وصلت العنصرية في بلادنا ؟ لهاذي الدرجة ضياقت القلوب و قساحت؟!
يا بن عمي اذا قلقك و محملتوش زعكو و متضربوش هاذيك الضربة تقول مارانا في بلاد مسلم و الله تقول رانا فالعصور الوسطى
شفت بزاف مواقف عنصرية , سمعنا بزاف بالمطالبة بترحيلهم و صح رجعوهم لبلادهم
بصح أول مرة نشوف لقطة توجع القلب كيما هاك ...
أين نحن من : " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ " ؟
قلتها و نعاودها كون جاو هاذو اللاجئين ظروفهم مليحة مايجو لواحد كيما نتا يذلهم ..
و الدنيا دالات قادر وليدك ولا بنتك ولا منعرف يروح للوروب حراق و يولي يمسح الصبابط حاشاكم و يضربوه بالركلة
مهم و الله مني عارفة وش نقول ضرني في قلبي من هذاك الفيديو
ان شاء الله تتحسن احوال اللاجئين هاذو و يرجعوا لبلدانهم سالمين يا رب

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hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
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#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,843
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النقاط
701
#2
السلام عليكم
انا الصباح كنت مريح في قهوة من مقاهي المدينة شفتهم حطوه في وحد القناة
صراحة قريب قلت كلام مش مليح عيب اللي يصرا في بلاد المسلمين
كاين صح بعض الافاقة مش ملاح وكلش بصح كي تلحق لحاجة اسمها
طفل صغير هنا لازم تحط خط احمر لانو هذا امر عظيم عند ربي سبحانو
والتصوير ومشكلة التصوير حقا حاجة تدعوا للخجل وقبيل شفت انو والي الولاية المعنية وقيلا عنابة
راهو رفع القضية وفتح تحقيق بلاد الذل اوطاني
الانسان انسان مهما كانت لون البشرة تاعوا وبالاظافة الى كل ذالك
طفل ا بن عمي طفل مش حاجة ساهلة اطلاقا ..
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,373
الإعجابات
21,425
النقاط
851
الإقامة
اوساكا..
#3
قال hakim story:
السلام عليكم
انا الصباح كنت مريح في قهوة من مقاهي المدينة شفتهم حطوه في وحد القناة
صراحة قريب قلت كلام مش مليح عيب اللي يصرا في بلاد المسلمين
كاين صح بعض الافاقة مش ملاح وكلش بصح كي تلحق لحاجة اسمها
طفل صغير هنا لازم تحط خط احمر لانو هذا امر عظيم عند ربي سبحانو
والتصوير ومشكلة التصوير حقا حاجة تدعوا للخجل وقبيل شفت انو والي الولاية المعنية وقيلا عنابة
راهو رفع القضية وفتح تحقيق بلاد الذل اوطاني
الانسان انسان مهما كانت لون البشرة تاعوا وبالاظافة الى كل ذالك
طفل ا بن عمي طفل مش حاجة ساهلة اطلاقا ..
إضغط للتوسيع...
هيه الطفل صغير مش حيقدر يرد الضربة و لا يدافع على روحو هاذي وحدة
و ثانيا مهما كان لازم نراعوا ظروفهم اصلا نفسيا راهم يكونوا مخربين لازم نساعفوهم يا ربي راهم لااجئين
بصح معامن تحكي ..
على كل حال نشالله هذاك السيد يكون يمثّل روحو برك و مكاش كيما هو بزاف خاطر والله قراف
صحيت
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
#4
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الإقامة
غوانتنامو
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ذكر
#4
السلام عليكم و رحمة الله
و الله العظيم اختي اول ما رأيت عنوان موضوعك جاء الي بالي الفيديو الذي طرحته
و فعلا وجدتك تتكلمين عليه .... أمر محزن فعلا عنصرية و عنف و استهزاء لمسلم يطلب يد
العون و اكثر ما حز في نفسي شخصيا و دمرني هو اللامبالات و عدم تدخل اي شخص لردع
هاؤلاء المرضى النفسيين الذين لا يمثلون " الشعب الجزائري الكريم " ...
و الله تمنيت لو كنت موجود لحظتها لان هذا المشهد لا يشرفنا كجزائريين مسلمين
و أتمنى من السلطات المختصة ان تتدخل و بقوة مع هاؤلاء " الحثالة " و معاقبتهم أشد
عقوبة فما لا نرضاه لأنفسنا لا نرضاه لغيرنا بل لإخوتنا لان هاؤلاء مسلمين مثلنا قصت عليهم
الحياة و جعلتهم يلجؤون لبلادنا و بدل إكرامهم ها نحن نحينهم .. رأيت من قبل مجموعة من
الجيش الوطني يلعبون بهم و يعذبونهم بشكل مستفز جدا و بقمة الحقارة و الإيذاء
و اليوم نرى فعل مشين أخر يصدر منا .. اي نعم منا لأننا شئنا أم أبينا فمن قام بهذا الجرم
ليسوا الا جزائريين ووجب رد الإعتبار لذلك الطفل الصغير المحتاج الذي لم نرحمه ..
ربي يهدينا أختي ... لساني يعجز عن وصف هذا الفعل المخل اللا أخلاقي :cry: .
 
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