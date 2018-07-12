"viola"
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السلام عليكم و رحمة الله
نشالله راكم ملاح الخاوة
مهم ندخل طوول فالموضوع لي صراحة و الله تنشعت كي شفتو يدور فمواقع التواصل الاجتماعي
نحكي على الفيديو لي راه انتشر تاع الرجل "الجزائري" لي ضرب الطفل الافريقي اللاجئ في محطة الحافلات
و الله العظيم قلبي ضرني كي شفت الصفعة لي عطاهالو حتى طار الطفل مسكين فالسما
لالا و لي يصوروه يضحكو و عاجبهم الحال :'(
لهاذي الدرجة وصلت العنصرية في بلادنا ؟ لهاذي الدرجة ضياقت القلوب و قساحت؟!
يا بن عمي اذا قلقك و محملتوش زعكو و متضربوش هاذيك الضربة تقول مارانا في بلاد مسلم و الله تقول رانا فالعصور الوسطى
شفت بزاف مواقف عنصرية , سمعنا بزاف بالمطالبة بترحيلهم و صح رجعوهم لبلادهم
بصح أول مرة نشوف لقطة توجع القلب كيما هاك ...
أين نحن من : " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ " ؟
قلتها و نعاودها كون جاو هاذو اللاجئين ظروفهم مليحة مايجو لواحد كيما نتا يذلهم ..
و الدنيا دالات قادر وليدك ولا بنتك ولا منعرف يروح للوروب حراق و يولي يمسح الصبابط حاشاكم و يضربوه بالركلة
مهم و الله مني عارفة وش نقول ضرني في قلبي من هذاك الفيديو
ان شاء الله تتحسن احوال اللاجئين هاذو و يرجعوا لبلدانهم سالمين يا رب
نشالله راكم ملاح الخاوة
مهم ندخل طوول فالموضوع لي صراحة و الله تنشعت كي شفتو يدور فمواقع التواصل الاجتماعي
نحكي على الفيديو لي راه انتشر تاع الرجل "الجزائري" لي ضرب الطفل الافريقي اللاجئ في محطة الحافلات
و الله العظيم قلبي ضرني كي شفت الصفعة لي عطاهالو حتى طار الطفل مسكين فالسما
لالا و لي يصوروه يضحكو و عاجبهم الحال :'(
لهاذي الدرجة وصلت العنصرية في بلادنا ؟ لهاذي الدرجة ضياقت القلوب و قساحت؟!
يا بن عمي اذا قلقك و محملتوش زعكو و متضربوش هاذيك الضربة تقول مارانا في بلاد مسلم و الله تقول رانا فالعصور الوسطى
شفت بزاف مواقف عنصرية , سمعنا بزاف بالمطالبة بترحيلهم و صح رجعوهم لبلادهم
بصح أول مرة نشوف لقطة توجع القلب كيما هاك ...
أين نحن من : " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ " ؟
قلتها و نعاودها كون جاو هاذو اللاجئين ظروفهم مليحة مايجو لواحد كيما نتا يذلهم ..
و الدنيا دالات قادر وليدك ولا بنتك ولا منعرف يروح للوروب حراق و يولي يمسح الصبابط حاشاكم و يضربوه بالركلة
مهم و الله مني عارفة وش نقول ضرني في قلبي من هذاك الفيديو
ان شاء الله تتحسن احوال اللاجئين هاذو و يرجعوا لبلدانهم سالمين يا رب