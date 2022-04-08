نشوف لفوق و لا لتحت ؟

سلام الله عليكم جميعا خاوتي
والله صدقا اشتقت للكتابة و النقاش في هذا القسم ..
بون والله حبيت نحكي على وحد السوجي بصح معرفتش وشمن جانب نحكي فيه لأنو صح حاجة تدمي القلب و من بين الحاجات لي صح تخليك تحس بتع العين بصيرة و اليد قصيرة
نظن الكثير منا يشوف برنامج قلبي اطمأن مع غيث هاذو مواسم و هو يبدا و دايما نشوفو حالات تنسيك فاللي قبلها . بصح كاين وحد الحالة خاوتي انا حرفيا تفرجتها نشهق بالبكا و التخمام لي جاني مورا ما شفت الحلقة هو لي خلاني نكتب الموضوع
الحلقة اللي راح فيها لمخيمات اللاجئين وين لقى الطفل اليتيم "عواد" يتيم الأب و الأم ،معاناتو و صدمتو لي تبان في عينيه في كوم و الحياة لي عايشها يعني ماديا في كوم
طفل في عمر 10 سنوات قالو اذا عندكم سرير فالدار قالو وشنو سرير ؟ مهم قدما نحكي والله مانقدر نوصل وش حسيت ووش رافد هذاك الطفل ..
اللي حابة نحكي عليه في هذا الموضوع عواد الطفل اليتيم هذا كاين منو ملاييين وفي بلادنا برك كل واحد فينا في كرطيه يكون واحد عالاقل عايش نفس الظروف و حنا معلابالناش يعني تلفتلي حنا ك شعب ولا حنا ك ناس عاديين كفاه نعاونو ولا نديرو عفسة لهاذي الفئة هاذي خممت فيها مورا الحلقة ديركت
و مورا ما شفت وش تهدر على هذا السوجي في وسائل التواصل الاجتماعي ثاني تلفتلي ضك يجي واحد يقولك شوف لي تحتك و ناس كيما هاذو باه تقنع .. مبعد يجيك وحداخر يقولك انو مالفشل انك تقارن روحك بناس أقل منك و بزاف.
كي تشوف ناس هاك مش معنتها متحلمش و متخدمش كل واحد ربي وش قسملو رزقو ووش كتبلو !
قولولي نتوما كفاه تشوفو الموضوع هذا ووش هي نظرتكم لأنو صراحة تلفتلي نقول نكرس حياتي لي بقات قاع لخدمة ناس هاك مبعد نعرف باللي منقدرش و عندي حياة نعيشها و كل واحد و همو هه
ربي يفرج على كل مؤمن و ربي يسخرنا باش نعاونو أي محتاج يارب
الفيولا ~
والله صدقا اشتقت للكتابة و النقاش في هذا القسم ..
بون والله حبيت نحكي على وحد السوجي بصح معرفتش وشمن جانب نحكي فيه لأنو صح حاجة تدمي القلب و من بين الحاجات لي صح تخليك تحس بتع العين بصيرة و اليد قصيرة
نظن الكثير منا يشوف برنامج قلبي اطمأن مع غيث هاذو مواسم و هو يبدا و دايما نشوفو حالات تنسيك فاللي قبلها . بصح كاين وحد الحالة خاوتي انا حرفيا تفرجتها نشهق بالبكا و التخمام لي جاني مورا ما شفت الحلقة هو لي خلاني نكتب الموضوع
الحلقة اللي راح فيها لمخيمات اللاجئين وين لقى الطفل اليتيم "عواد" يتيم الأب و الأم ،معاناتو و صدمتو لي تبان في عينيه في كوم و الحياة لي عايشها يعني ماديا في كوم
طفل في عمر 10 سنوات قالو اذا عندكم سرير فالدار قالو وشنو سرير ؟ مهم قدما نحكي والله مانقدر نوصل وش حسيت ووش رافد هذاك الطفل ..
اللي حابة نحكي عليه في هذا الموضوع عواد الطفل اليتيم هذا كاين منو ملاييين وفي بلادنا برك كل واحد فينا في كرطيه يكون واحد عالاقل عايش نفس الظروف و حنا معلابالناش يعني تلفتلي حنا ك شعب ولا حنا ك ناس عاديين كفاه نعاونو ولا نديرو عفسة لهاذي الفئة هاذي خممت فيها مورا الحلقة ديركت
و مورا ما شفت وش تهدر على هذا السوجي في وسائل التواصل الاجتماعي ثاني تلفتلي ضك يجي واحد يقولك شوف لي تحتك و ناس كيما هاذو باه تقنع .. مبعد يجيك وحداخر يقولك انو مالفشل انك تقارن روحك بناس أقل منك و بزاف.
كي تشوف ناس هاك مش معنتها متحلمش و متخدمش كل واحد ربي وش قسملو رزقو ووش كتبلو !
قولولي نتوما كفاه تشوفو الموضوع هذا ووش هي نظرتكم لأنو صراحة تلفتلي نقول نكرس حياتي لي بقات قاع لخدمة ناس هاك مبعد نعرف باللي منقدرش و عندي حياة نعيشها و كل واحد و همو هه
ربي يفرج على كل مؤمن و ربي يسخرنا باش نعاونو أي محتاج يارب
الفيولا ~