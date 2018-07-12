يوفنتوس يتخذ قرارا جديدا بشأن رونالدو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن اتخاذ يوقنتوس لقرار جديد بشأن نجم الفريق الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.وأكدت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، أن يوفنتوس سيقدم رونالدو في مؤتمر صحفي فقط، ولن يكون هناك حفل تقديم في ملعب الفريق "أليانز ستاديوم".وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا، بعقد يمتد لـ 4 أعوام، مقابل 100 مليون يورو، و12 مليون يورو أخرى كرسوم.وسيكون المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم رونالدو، يوم الاثنين المقبل.