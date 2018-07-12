سلسلة "كان ياما كان"

hakim story
:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
السلام عليكم احبابي وزوار اللمة الجزائرية
اعضاءا كنتم او مشرفين او اداريين
مرحبا بكم وجوها طيبة يسر بها قلبي ايما سرور
ما احوج الانسان الي التغيير وما افضله واجوده لمن عوَد نفسه على روتين واحد
تتغير النفسية بالتغيير ويضفي الواحد على نفسه الشيء الجديد
وفي محاولة لاستعادة القوة والنشاط واعادة احياء روحي الكتابة ..
حيث ارهقنا روتين الكتابة في المدونات التي يعرفها العام والخاص
فاحببت ان ألج غمار كتابة القصة ومعتركها والتي جذبني اليها اقلام تزخر بها لمتنا في هذا المجال
لذا احببت ان تكون فكرتي عبارة عن سلسلة اكتب في كل عدد منها قصة معينة
لربما تختلف العبر فيها ولربما لا تحمل نفس الهدف الا انني ارجو بها ان احَسِن فقط من كتاباتي في هذا المجال
ولو انني قد ابتعدت عن هذا اللون من الكتابة منذ سنوات عديدة حيث كانت لي تجربة مع قصص
كتبتها بيدي ايام الثانوية اكلتها نيران الايام والتهمتها انياب النسان فتابعوني
{ نقادا ومصححين وموجهين }
ونصائح
ارجو ان تحمل الفائدة لي اولا ولعوام المتابعين واصبرو معي واصبرو علي راجيا من المولى ان يوفقني في ما انا بصدده
..
حكيم ستوري
اعضاءا كنتم او مشرفين او اداريين
مرحبا بكم وجوها طيبة يسر بها قلبي ايما سرور
ما احوج الانسان الي التغيير وما افضله واجوده لمن عوَد نفسه على روتين واحد
تتغير النفسية بالتغيير ويضفي الواحد على نفسه الشيء الجديد
وفي محاولة لاستعادة القوة والنشاط واعادة احياء روحي الكتابة ..
حيث ارهقنا روتين الكتابة في المدونات التي يعرفها العام والخاص
فاحببت ان ألج غمار كتابة القصة ومعتركها والتي جذبني اليها اقلام تزخر بها لمتنا في هذا المجال
لذا احببت ان تكون فكرتي عبارة عن سلسلة اكتب في كل عدد منها قصة معينة
لربما تختلف العبر فيها ولربما لا تحمل نفس الهدف الا انني ارجو بها ان احَسِن فقط من كتاباتي في هذا المجال
ولو انني قد ابتعدت عن هذا اللون من الكتابة منذ سنوات عديدة حيث كانت لي تجربة مع قصص
كتبتها بيدي ايام الثانوية اكلتها نيران الايام والتهمتها انياب النسان فتابعوني
{ نقادا ومصححين وموجهين }
ونصائح
ارجو ان تحمل الفائدة لي اولا ولعوام المتابعين واصبرو معي واصبرو علي راجيا من المولى ان يوفقني في ما انا بصدده
..
حكيم ستوري