هل نحمل من الاسلام سوى الاسم فقط ؟؟؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته



اخواني اخواتي نحن مسلمون بلفطرة



نشأنا كبرنا في بلد مسلم و وسط مسلم



لكن اصبحنا لا نحمل من الاسلام سوى الاسم



اصبحنا نرى المنكر و لا ننهى عنه



نصلي و لا نخشعى فيها



لا زكاة و لا صدقة



و نسينا واجباتنا نحو الجار



ووووو......