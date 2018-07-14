هل نحمل من الاسلام سوى الاسم فقط ؟؟؟

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
9 أفريل 2009
المشاركات
5,420
الإعجابات
8,042
النقاط
351
العمر
28
الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته

اخواني اخواتي نحن مسلمون بلفطرة

نشأنا كبرنا في بلد مسلم و وسط مسلم

لكن اصبحنا لا نحمل من الاسلام سوى الاسم

اصبحنا نرى المنكر و لا ننهى عنه

نصلي و لا نخشعى فيها

لا زكاة و لا صدقة

و نسينا واجباتنا نحو الجار


ووووو......

هل تخلينا عن مبدأ الاسلام ؟؟؟؟؟

و ما رائيكم انتم يا اعضاء اللمة الكرام ؟؟؟؟؟؟
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
379
الإعجابات
844
النقاط
241
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
موضوع يستحق النقاش
معك حقا اصبح المسلمون كثيرون ولكن بدا الاسلام ينقرض او فلن نقل يختفي بينهم
اول شيء في التعامل او ليس الدين معاملة اصبح كل شخص فظ المعاملة مع اخيه
وفي مسالة الحجاب
احيانا تجد امراة لا ينقصها من الاسلام الا الحجاب على غرار امراة اخرى لا تملك من الاسلام الا الحجاب سبحان الله
طبعا ليس الكل وهدا لا يعني ان لا نتمسك بحجابنا وسنة نبينا
ولكن اللب اطيب والذ من القشور
وكما قلت صرنا نرى المنكر ولا ننهى عنه ونقول المقولة الشائعة في المجتمع' تخطي راسي وتفوت '
وتجد جار لا يلقي السلام على جاره ياذيه ويخاصمه او لم يوصي جبريل الرسول صللى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن انه سيورثه
والكثير الكثير ..
ومع ذلك هناك الخير وله ناسه
ماعلينا الا ان نبدا بتغير انفسنا
"علينا ان نكون التغيير الذي نريده في العالم "
بارك الله فيك اخي
وجزاك الله كل خير
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top