هل نحمل من الاسلام سوى الاسم فقط ؟؟؟

!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!
:: عضو شرفي ::
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السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته
اخواني اخواتي نحن مسلمون بلفطرة
نشأنا كبرنا في بلد مسلم و وسط مسلم
لكن اصبحنا لا نحمل من الاسلام سوى الاسم
اصبحنا نرى المنكر و لا ننهى عنه
نصلي و لا نخشعى فيها
لا زكاة و لا صدقة
و نسينا واجباتنا نحو الجار
ووووو......
هل تخلينا عن مبدأ الاسلام ؟؟؟؟؟
و ما رائيكم انتم يا اعضاء اللمة الكرام ؟؟؟؟؟؟
اخواني اخواتي نحن مسلمون بلفطرة
نشأنا كبرنا في بلد مسلم و وسط مسلم
لكن اصبحنا لا نحمل من الاسلام سوى الاسم
اصبحنا نرى المنكر و لا ننهى عنه
نصلي و لا نخشعى فيها
لا زكاة و لا صدقة
و نسينا واجباتنا نحو الجار
ووووو......
هل تخلينا عن مبدأ الاسلام ؟؟؟؟؟
و ما رائيكم انتم يا اعضاء اللمة الكرام ؟؟؟؟؟؟