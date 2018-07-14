تمديد فترة تسجيلات الماستر إلى نهاية شهر جويلية

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد فترة التسجيل وإيداع ملفات الترشح للالتحاق بالسنة الأولى ماستر للموسم الجامعي 2019/2018 إلى غاية نهاية شهر جويلية الجاري عبر المنصة الالكترونية الموجودة بالموقع الإلكتروني للوزارة.
وأوضح الوزير الطاهر حجار، في تصريح للصحافة اليوم الاثنين على هامش حضوره حفل تخرج دفعات من طلبة المدرسة الوطنية العليا للسياحة، أن “الخلل التقني الذي سجل في الأرضية الالكترونية المستحدثة لتسجيل طلبات الترشح للالتحاق بالسنة الأولى ماستر قد تم تصليحه”.
وعليه فقد تقرر تمديد آجال التسجيل إلى نهاية شهر جويلية الجاري، يذكر أن الوزارة كانت قد حددت سابقا فترة إيداع ملفات التسجيل للالتحاق بالسنة الأولى ماستر من 28 جوان إلى غاية 12 جويلية 2018 .
موقع التسجيل في الماستر


https://progres.mesrs.dz/webinscription/








بالتوفيق للجميع
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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ذكر
#2
شكرا اك على التوضيح وفعلوا خيرا بتمديد التسجيل لان من تجربتي للتسجيل عبر الموقع يذهب نص عمرك لشدة بطىء الموقع.

بالتوفيق لكل من سجل في الماستر.
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,886
الإعجابات
12,881
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الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
قال Fethi.dz:
شكرا اك على التوضيح وفعلوا خيرا بتمديد التسجيل لان من تجربتي للتسجيل عبر الموقع يذهب نص عمرك لشدة بطىء الموقع.

بالتوفيق لكل من سجل في الماستر.
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم

صحيح اخي فالاول كان بطيئ
و مرة يشتغل و مرة لا لكن هذي الايام
مليح و قدرت نسجل فيه
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,444
الإعجابات
2,613
النقاط
1,001
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#4
قال yaso ياسمين:
السلام عليكم

صحيح اخي فالاول كان بطيئ
و مرة يشتغل و مرة لا لكن هذي الايام
مليح و قدرت نسجل فيه
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام

ان شاء الله يكون اختيارك الاول من نصيبك وبالتوفيق لك 😊
 
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