الإعلان عن نتائج الماستر 2018

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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وزير التعليم العالي :الإعلان عن نتائج الماستر 2018 في الأيام القليلة القادمة



أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الإعلان هن نتائج الانتقاء للالتحاق بالماستر في "الأيام القليلة المقبلة"، مذكرا أن أكثر من 308ألف ترشيح تم إيداعه منذ فتح الأرضية الرقمية.
و أوضح الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة التربية والتكوين والشؤون الدينية لمجلس الأمة، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الخاصة بالماستر في الأيام القليلة المقبلة بمجرد استكمال دراسة ملفات المترشحين التي بلغ عددها 308.710.
وذكر بالمناسبة أنه تم فتح الأرضية الرقمية المخصصة للراغبين في الالتحاق بالماستر في الفترة الممتدة بين 28 جوان و 30 جويلية ثم بين 7 و 15 سبتمبر المنصرم لتمكين الطلبة الذين لم يتسلموا شهادات النجاح في الوقت المناسب من إيداع طلب الترشح.
وستوافيكم مدونة التربية و التعليم كالعادة بجميع المستجدات

نتائج تسجيلات الماستر على الموقع ( لاحقا)

موقع التسجيل ونتائج الماستر progres.mesrs.dz/webinscription | مدونة التربية والتعليم Onec 2018







بالتوفيـــــــق
 
♥حلم القمر♥

♥حلم القمر♥

:: عضو مُتميز ::
#2
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#2
وخــآآ شحال طولو ،، كاينين ولايات خرجو فيهم النتائج حسب ما سمعت

ربي يكون في العون​
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,166
الإعجابات
13,895
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
قال ♥حلم القمر♥:
وخــآآ شحال طولو ،، كاينين ولايات خرجو فيهم النتائج حسب ما سمعت

ربي يكون في العون​
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم

ايه صحيح طولو
و هذ اليامات تطلع النتائج
في ولايتنا مزال ما طلعوا
الله امين
بارك الله فيك
 
♥حلم القمر♥

♥حلم القمر♥

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
26 ديسمبر 2013
المشاركات
837
الإعجابات
642
النقاط
31
الجنس
أنثى
#4
قال yaso ياسمين:
السلام عليكم

ايه صحيح طولو
و هذ اليامات تطلع النتائج
في ولايتنا مزال ما طلعوا
الله امين
بارك الله فيك
إضغط للتوسيع...
وفيك بارك الله
في ولايتنا ظهرو النتائج وقبلوهم كامل حساب ما سمعت
بقات الولاية لي تدرس فيها أختي مبانتش
ربي معاك
 
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