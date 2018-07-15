الأمل و التفاؤل

في خمسينيات القرن الماض قام أستاذ الجامعة Curt Richter بتجارب نفسية على الفئران ..

‏أحد تجاربه كانت إحضار مجموعة من الفئران ووضع كل منها في إناء زجاجي كبير ممتليء لمنتصفه بالماء ..

‏الإناء الزجاجي كان كبير حتى لا يستطيع الفأر التعلق بمخالبه أو القفز خارج الإناء..



‏قام "ريتشر" بحساب الوقت الذي سيستمر فيه كل فأر في السباحة ومحاولة الخروج قبل الإستسلام للغرق ..

‏طبعاً كان هناك إختلاف بين كل فأر وآخر ، ولكن في المتوسط كان الفأر يحاول لمدة 15 دقيقة تقريباً ثم يستسلم للغرق، قام "ريتشر" بإعادة التجربة على مجموعة اخرى من الفئران ولكن مع بعض التغيير ..

كان عندما يرى الفأر في لحظاته الأخيرة وأنّه على وشك الإستسلام يقوم بإخراجه من الإناء وتجفيفه ويتركه يستريح لبعض الوقت .. ثم يضعه مرة أخرى في الإناء!

فعل ذلك مع كل الفئران ثم أخذ يحسب متوسط الوقت في المرة الثانية .. تذكر أنّ المتوسط في الأولى كان 15 دقيقة تقريباً ..

كم تتوقع أن يكون متوسط الوقت في المحاولة الثانية؟

‏كان أكثر من 60 ساعة!! .. ساعة وليس دقيقة! .. هناك فأر إستمر لمدة 81 ساعة تقريباً.



تحليل التجربة:

هي أنّ الفئران في المحاولة الأولى فقدت الأمل بسرعة بعد أن تأكدت أنّه لا سبيل للخروج ..



‏في حين في المرة الثانية كان لديهم خبرة سابقة بأنّه هناك أمل وأنّه في أي لحظة قد تمتد لهم يد العون لتنقذهم لذا إستمروا أكثر في إنتظار تحسن الظروف.



‏هذه القصة تتكرر في كتب التحليل النفسي "Positive Psychology" كثيراً كدليل على أهمية "الأمل والتفاؤل".



بغض النظر عن التحليل المذكور لنتيجة التجربة وما يقولونه عن أهمية الأمل .. هناك نقطة أود إلقاء الضوء عليها : هي مدى إرتباط القدرة الجسدية بالحالة النفسية ..

‏الأمر خطير فعلاً ..



قد ينام شخص ما عدد ساعات كاف من النوم ومع ذلك لا يريد الإستيقاظ للذهاب للعمل ويشعر أنّه ليس لديه طاقة لذلك! في حين أنّ شخصاً آخر قد ينام ساعة واحدة ثم يقفز من سريره بسرعة للتحضير لرحلة ممتعة مع أصدقائه!



‏قد تجلس أمام الجهاز تظن أنّه ليس لديك قدرة على العمل وليس لديك ما يكفي من الطاقة في حين أنّ الحقيقة أنّه لديك ما يكفي ويزيد لكنّك فقط ليس لديك رغبة في العمل على ما هو مطلوب منك في تلك اللحظة..



ومن الملاحظ أن معظم البشر يستطيعون بذل مزيد من الجهد عندما يجدون التشجيع .. ويتوقفون عن العمل عندما لا يجدون التقدير الكافي..

‏هذا أمر خطير جداً! وهو ان ذهنك قد يفرض قيوداً على قدراتك الجسدية أو على الأقل يوهمك بوجودها.