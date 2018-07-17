اصحاب الأقنعة المزيفة...

ماخطب ' بعضُ النّاسِ ' يتعاملون مع غيْرهُم مِن رواءِ الف قِناع وقِناع



يُغيرونهُ ويُلبِسونهُ عِند اِقتِضاءِ الحاجّةِ وحتّى مِن غيْر داعِ



يُظهِرون معكِ نواجذهم ومِن خلفكِ ينهِشونك كنهش السِّباع



لا رجاء فيهُم ولا خيِّر في ودِّ مِن يُتقِنُ فُنونُ الغدرِ والخداعِ



فيا اصحاب القلوب الصّافيَة لا تلقون لهُم بالا



ولا تُجارونهُم فهُم كالسّفينةِ بلّا شِراع فهنيئا لمِن اِتّبع الحُقُّ وباع الدُّنيا الزّائِلةِ واخذ معه خيِّر المتاعِ