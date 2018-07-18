عرض بيع بيع مبلغ 500 دولار بايونير Payoneer مقابل CCP فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
The Shinigamy
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
The Shinigamy

The Shinigamy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
1 أوت 2015
المشاركات
362
الإعجابات
39
النقاط
7
#1
السلام عليكم,
متوفر للبيع 500 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.
سعر البيع 185 دج للدولار الواحد
أقل مبلغ للبيع هو 100 دولار نظرا لمحدودية مرات الإرسال.
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:

قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى
إيميل الإستقبال
تاريخ الدفع

رجاءا التقيد بهذه النقطة من أجل حماية حقوق الطرفين كما أن إرسال الدولار لن يتم حتى يصلني الوصل مكتوب عليه بخط اليد جميع المعلومات.

يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: أعمال حرة
العمولة: 00%
شكرا
 

المرفقات

آخر تعديل بواسطة المشرف:
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
914
الإعجابات
2,278
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ... جمعة مباركة للجميع و تقبل اللهم منا و منكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
914
الإعجابات
2,278
النقاط
151
الجنس
ذكر
#3
تم تعديل الموضوع من 1000 الى 500
حاليا السقف هو 500دولار في الموضوع
يرجى مراجعة القوانين+شروط الاعتماد
 
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