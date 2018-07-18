السلام عليكم,

متوفر للبيع 500 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.

سعر البيع 185 دج للدولار الواحد

أقل مبلغ للبيع هو 100 دولار نظرا لمحدودية مرات الإرسال.

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:



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تاريخ الدفع



رجاءا التقيد بهذه النقطة من أجل حماية حقوق الطرفين كما أن إرسال الدولار لن يتم حتى يصلني الوصل مكتوب عليه بخط اليد جميع المعلومات.



يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال

مدة الحجز 24 ساعة

المصدر: أعمال حرة

العمولة: 00%

شكرا