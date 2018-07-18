عرض بيع متوفر 100 دولار paysera للبيع مقابل التحويل في CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
100 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
117
الإعجابات
97
النقاط
7
الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
متوفر 100 دولار paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 185دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

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طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
917
الإعجابات
2,279
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ... جمعة مباركة للجميع و تقبل اللهم منا و منكم

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- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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