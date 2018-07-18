kacimo samy
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 117
- الإعجابات
- 97
- النقاط
- 7
- الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
متوفر 100 دولار paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 185دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
السعر: 1 اورو= 185دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
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