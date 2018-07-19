زوجة لا تحترم اهل زوجها ماذا عمل الزوج

في جلسة عائلية هادئة قال الزوج لزوجته : لقد اشتقت لاهلي واخوتي واولادهم ، أرجو منك غداً أن تُعدّي طعام الغداء ، وسأقوم بدعوتهم اليوم ، منذ زمن بعيد لم نجتمع .

فقالت الزوجه بتأفف : ان شاء الله يصير خير فقال الزوج : سأقوم بدعوة اهلي اذا "

وفي صباح اليوم التالي ,, ذهب الزوج إلى عمله ، و في الساعة الواحدة حضر الى المنزل ، وقال لزوجته : هل طبختي طعام الغداء ؟ سيحضر اهلي بعد ساعة .

فقالت الزوجه : لا ، لم اطبخ ؛ لأن اهلك ليسوا غرباء ، ويأكلون من الموجود بالبيت .

قال الزوج : الله يسامحك لماذا لم تقولي لي من أمس انك لن تطبخين وبعد ساعه سيصلون ماذا أفعل .

قالت الزوجه : اتصل بهم واعتذر منهم ما فيها شي هم ليسوا غرباء هم اهلك

خرج الزوج من المنزل زعلان ، وبعد عدة دقائق ،، واذا بباب المنزل يطرق فقامت الزوجه ففتحت الباب وتفاجأت بأن أهلها وأخوتها وأخواتها واولادهم يدخلون البيت !

فسألها ابوها أين زوجك

فقالت له : خرج قبل قليل .

فقال ابوها : لقد قام زوجك البارحة بدعوتنا الى طعام الغداء هذا اليوم عندكم ، معقول يعزمنا ويغادر المنزل .

صعقت الزوجة بالخبر ، وبدأت تفرك يديها محتارة فإن الطعام الموجود في المنزل لايليق بأهلها إنما يليق بأهل زوجها .

اتصلت بزوجها وقالت له : لماذا لم تعلمني بأنك عزمت اهلي على الغداء

فقال لها : اهلي واهلك مافي فرق

فقالت له : أرجوك أن تحضر معك طعام جاهز لا يوجد في البيت طعام

فقال الزوج : انا الأن بعيد عن البيت وهؤلاء اهلك مو غرباء اطعميهم من الطعام الموجود في البيت مثلما كنتي تريدين اطعام اهلي

( ليكن درسا لك تتعلمي فيه احترام اهلي ) !.

عامل الناس كما تحب أن يعاملوك.