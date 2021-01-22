كيف اسعد زوجي واجعله يحبني ؟ / للمتزوجات - تعرفي على اسرار الزوج - التي يجب عليك معرفتها



فهرس المقالة :

مقدمة

كيف تسعدين زوجك في حياته مع ذكر اهم النقاط

كيق تسعدين زوجك بالكلام الحلو العذب الذي يحب سماعه

كيف تجعلين زوجك يموت فيكي حبا ويحترمك

كيف تسعدين زوجك في الفراش مع ذكر افضل الطرق اللازمة لذلك

خاتمة

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كيف اسعد زوجي في حياته ؟

كيف اسعد زوجي بالكلام ؟

كيف اجعل زوجي يحبني ويحترمني ؟

كيف اخلي زوجي يحبني ويتعلق فيني ؟

كل فتاة سواء مقبلة على الزواج او سبق لها وتزوجت الا وتطرح هذا السؤال على نفسها كيف اسعد زوجي واجعله يحبني ؟ وهل حقا سينعم بالحياة السعيدة معي ام لا ؟. وماهي الطرق الواجب اتباعها لكي تجعله سعيدا معها ؟ وكي يحبها اكثر دونا عن بقية النساء . فالحياة الزوجية عبارة عن رابط وثيق يجمع بين الزوج وزوجته ، رباط ابدي في الحلال شرعه الله تعالى بين الرجل والمراة اذ قال سبحانه : {هُوَ الذي خَلقَكم من نَفْسٍ وَاحدَة وَجَعَلَ منْهَا زَوْجَهَا ليَسْكنَ إليْهَا}،رباط يجمع بين الزوج وزوجتهالزواج متعة الحياة الدنيا لمن يعرف ويقدر حقا نعمة الزواج ، فمن قدرها حقا عاش في سعادة وطمانينة دائمة مع زوجه ومن لم يقدرها حقا عاش في ضيق شديد وكابة دائمة في حياته مع زوجه . لذلك تسال المراة نفسها دائما كيف اسعد زوجي واجعله يحبني ويشعر بالراحة والفرح والسعادة معي . للاجابة على هذا السؤال تطرقنا الى حصر وجمع كل ما يتعلق بهذا المجال بالتفصيل ،حتى تفم كل متزوجة ما لها وما عليها اتجاه زوجها وماهي النقاط التي يحبها الزوج والتي يكرههاانصتي ايتها المراة العاقلة واتبعي هته الخطوات جيدا لكي تجعلي زوجك يحبك وتجعليه سعيدا في حياته معك . فالسعادة في الحياة الزوجية هي جل ما يتمنى كل من الزوج والزوجة ولناخذ افضل واروع مثال على الاطلاق في ذلك . وهو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعيش مع زوجاته في سعادة وسرور . فعماد وقوام المنزل المتكامل هو الزوجين ومدى قدرتهما على بث الحياة والفرح وخلق جو من السعادة والتعاون والحب في هذا المنزلولذلك اذا اردت ان تعرفي الخطوات الواجب اتباعها لكي تجعلي زوجك سعيدا في حياته اكملي القراءة وانصتي يقلبك وعقلك معا وحاولي تطبيق كل شيء نذكره وستحصلين على مرادك ان شاء اللهالرجل يعشق المراة التي تناديه بالالقاب المعروفة بين الزوج وزوجته ، يعشق ويحب زوجته حين تناديه بالاسماء التالية ( حبيبي ، عمري ، حياتي ، قرة عيني ، شريكي ....الخ ) فهذه الالقاب او الاسماء تجعل الرجل يعشق زوجته وطريقة مناداته له ، واحرصي على ان تقولي هذه الالقاب بصوت منخفظ رقيق حلو يشبه الهمس وستلاحظين كم انه اندهش وتعلق فيكي من خلال هذه الطريقة . او مثلا يمكنك ايضا مناداته باسم معين غير اسمه يكون له وقع في نفسه ..فمثل هذه الحركات تجعل الرجل يعشقك جدا ويهتم فيك اكثر واكثرالرجل يحب المراة التي تقول له احبك دائما وتذكره بانه اغلى شيء لديها وانها على استعداد لخدمته وفعل اي شيء يريده ، وانه هو فارس احلامها الذي كانت تنتظره وتحلم به طوال حياتها . يعشق الزوجة التي تحسسه بانه اغلى ما تملك وانه الرجل الفارس الامير ..يحب الزوجة التي تشعره بانه ملك لها وحدها دون سواهاانتبهي جيدا لهته النقطة بالذات ، كما تغار المراة على زوجها ، يغار ايضا الزوج على زوجته ولكن يوجد نوع من الرجال لا يظهر غيرته وانما يحبسها داخله ، واذا تفاقم الوضع لا يعلنها ويصرح بها لزوجته وانما يخلق جوا من الخصام والكراهية ، والتي تظنه المراة سببا في كره الرجل لها ولكنه في الواقع عكس ذلك . انتبهي جيدا وحاولي ان تميزي حركات زوجك بكل دقة ولا تفوتي التفاصيل . فاذا شعرتي بمثل هكذا تصرفات فهي في الغالب نتاج غيرة لا اكثر وهذا ان دل على شيء فانما يدل على حب الرجل الشديد وغيرته عليك . فهل زوجك من ضمن هؤلاء الرجال . هل زوجك لا يبدي غيرته ويخفيها عنك .. اذن لا تتجادلي معه ان هو خاصمك على اتفه الاسباب وانما يجب ان تفرحي وان تشعريه في ذلك الوقت بالضبط بانه محط اهتمام وحب من قبلك . فهذا كفيل ينزع الغشاوة التي في عينيه اثر غيرته عليك .. كفيل بجعله يهدا ويتمالك اعصابه ، وسترين بانه سرعان ما يرجع كما كان ويتغزل بك ويحبك اكثر واكثراسعدي زوجك بالكلام من خلال ذكر محاسنه وصفاته الجذابة ، فالرجل يعشق المراة التي تهتم بادق تفاصيله والتي تخبره انه جذاب الى حد ما والا كيف سحبك بجنون ويهتم بك ؟ ، المراة التي لها ذوق بكل شي ( الملابس ، العطور ، الستايل..الخ ) فحاولي دائما اخباره بذلك وستلاحظي بانه لن يعشق فتاة اخرى سواك انتعليك ان تكوني زوجة مهتمة بالمقام الاول وان تقولي في نفسك - زوجي اهم من كل شيء ، فلا تهملي زوجك واولادك وتلبي كل حاجياتهم من اهتمام ورعاية . وان تكوني زوجة صالحة محبة للكل عامة ولاهل بيتك خاصة ..فالزوج ان راى فيك من الخصال الحميدة ما يحب احبك كثيرا واحترمك وجعلك تاجا يلبسه في كل زمان ومكانثاني نقطة وهو ان لا تهملي صلاتك ايضا ، فاولى بوادر الخير في المراة والزوجة الصالحة ان تكون مقربة من ربها سبحانه وتعالى . فان هي لا تعصي ربها فمؤكد انها لن تعصي زوجها ابدا . اساس البيت الصالح والقوام الصحيح هي العبادة ، فما من بيت وجدته سعيدا فرحا مترابطا فيما بينه ، الا ووجدت اهله على طاعة عمياء لله سبحانه وتعالى اليس كذلك ؟احفظي شرفك وحاولي قدر استطاعتك ان تكوني رجلا بكل ما تعنيه الكلمة في غياب زوجك اي في ظهره . صدقيني الزوج يحب الزوجة القوية التي لا تكسره ابدا في ظهره مهما طال بعده عنها ، فهذا ان دل على شيء فانما يدل على حب واخلاص الزوجة لزوجها . وانه والله لمن الامور التي تزيد من حب وعشق واحترام الزوج لزوجته اخلاص الزوجة له ووفاءها معهكوني له سندا حين يضعف ، وجبلا راسخا حين تهبط معنوياته ، وحبيبة حنونة حين يحس بالوحدة . لا تتركيه ابدا في عز حاجته وكوني له اليد التي تنمد لمساعدته دون اي تردد ان هو وقع على الارض ، فالزوج يعشق زوجته التي تساعده على النهوض مجددا بدلا من الوقوع معهكوني كتومية جدا بالامور التي تتعلق به ، فلا تفشي اسراره ولا تحكي عن اي شيء يخصه وبيته . الرجل يعشق المراة التي لا يخرج منها اي كلام يتعلق بالبيت حتى وان استدعى الامر ذلك ..كوني انت معقل اسرار زوجك وبيتك ..مهما حدث لا تفتحي جعبتك لاحد وان كانت امك او اختك او حتى صديقتكاذا بدر منه اي امر سيء وقام بمشاجرتك فلا تحزني كثيرا وتبتعدي عنه وتجافيه .. انتظري حتى يهدا واذهبي نحوه وبادري بالكلام وسترين كيف انه سينسى كل شيء ان هو راى فيك هذا الفصل .. فالزوج احيانا يكون عنده ضغط سواء من العمل ، من الحياة ، من اي شيء وتاتي انت في الطريق فيخرج جام غضبه فيك لكن دون اي ضغينة منه صدقيني . فلا تهربي من زوجك مهما بدر منه وابقي بجانبه دائماببساطة شديدة اي رجل في العالم وانا احكي من منظر عملي تجريبي ، فانا رجل ايضا واعلم بهذا .. اسمعي سيدتي ، اي رجل في العالم مهما بلغت قوته او درجة كبريائه تجدينه ينصاع امام الحب ، يضعف امام المراة ولو كان جبلا راسخا ..الرجل يسقط طريح الهوى والضعف اتجاه المراة سواء زوجته او حبيبته ، ان هي كانت زوجة تحمل من الخصال الاتية ولو قليلها - حبابة للجميع - دائما التبسم والصحك - متقائلة بالحياة رغم شدتها - تصون العشرة وتصون اهل بيتها - كتومية لاسرار زوجها - تلعب وتنشر الحب هنا وهناك ( طفولية المزاج احسانا ) - غير مكلفة لزوجها ( لا تتشرط عليه وتطلب منه مالا طاقة عليه به ) - لا تحمل الحقد والغل في قلبها - تسايره - تقف بجانبه - واهم شي انها تحبه لشخصه لا لاي شيء اخرصدقيني ايتها المراة اذا كنت تمتلكين خمسة من هته النقاط فهنيئا لك بقلب الرجل وحياته .. وتاكدي انه لن ينظر لاي فتاة اخرى سواك ، وهيك رح تخلي زوجك يحبك ويتعلق فيك رغما عنهاول شيء يجب ان تنتبهوا له جيدا هو نفسية الرجل والى ما تميل - هذه نقطة مهمة جدا . فالرجل متغير المزاج فلا يجب علينا تجاهل مزاجه ابدا .. ساعطيكم مثال .. لنفرض ان زوجك في ليلة ما كان متكدر المزاج متخاصما مع اهله ، مع اي شخص . ومزاجه لا يسمح له بان يحصل على المتعة ولو في تلك اللحظة على الاقل .. هنا لا يجب ان تركزي على كيفية جعله سعيدا في الفراش . حتى يهدا عقله تمااما ويصبح خاليا متفرغا تماما لك . فللعقل دور كبيرعلى القلب والجسم كله . وبالتالي حتى انت ان اردت ان تحصلي على متعة كبيرة في الفراش من قبل زوجك .. لابد ان تجعلي عقله خاليا تماما من اي شيء يكدر عليه صفوه . احرصي على ان يظل هادئا ، مبسوطا ..الخثاني نقطة وهي الاهم .. والتي تعتبر الركيزة الوحيدة التي تجعل زوجك سعيدا في علاقته معك او لا .. انتبهي جيدا وانصتي لما ساقول وطبقيه بالحرف واشكريني لاحقا ....لنفرض ان زوجك جاء من العمل مساءا اكل وارتاح ، اول شيء تفعلينه هو ان يظل خالي البال فرحا كما سبق واشرنا ..لكن توجد نقطة مهمة جداا والتي يغفل عنها الكثير من النساء والرجال على حد سواء . والتي هي موضوع النظافة الشخصية - يهمل العديد هذه النقطة ظنا منهم انها لاشيء - الا انها كل شيء. ايتها الزوجة ، اكملي شغل البيت من طبخ ونفخ ...الخ وبعدها البسي اجمل ما لديك من الثياب وتزيني لتصبحي جميلة اكثر وجذابة ، وضعي من العطور اجملها . وستلاحظين اقبال الرجل عليك واغداقة بالحب عليك لانه احس اخيرا بالفرح والسعادة خصوصا اثناء الفراش . لا يجب ان تذهبي اليه وانت فيك رائحة الطبخ ولباسك غير جذاب ولم تتزيني ...الخ . وهذا الكلام موجه لكلى الطرفين . فالنظافة الشخصية من اهم النقاط الرئيسة والتي تساعد بشكل كبير على استمرارية العلاقة الزوجية وبها تستطيعين اسعاد زوجك في الفراش . يوجد ايضا موضوع اخطاء المكياج التي تجعلك تبدين اكبر سنا مما انت عليه وتبدين بشعة .. اقراي المقال سيفيدك ايضانقطة اخرى لا يجب ان تغفلي عنها وهي موضوع الغرفة وترتيبها بحيث تصبح بشكل لائق ، جميل ، يحبب لزوج النوم ونشر الحب برومانسية فائقة . ززيني غرفتك وعطريها ورتبيها ولاحظي الفرق والتغير بعد ذلكمن خلال اتباعك لهذه النقاط التي ذكرناها ، لا تسالي نفسك كيف اكتسب الثقة بالنفس وافوز بقلبه وكيف انال قلب زوجي . بل اعلمي انك ستحققي غايتك وهي كيف اسعد زوجي واجعله يحبني ؟ . وتذركي ان الحياة الزوجية من اهم المراحل التي يعيشها المرء في حب ووئام مع من يحب واول واهم شيء ان تحرصوا جيدا على اختيار شريك الحياة وان تبقي سندا لزوجك مهما بدر منه ان انت اردت ان تحظي بحياة زوجية سعيدة . فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى » [رواه الطبراني] وهذا امر لابد منه من قبل الزوجة الصالحة المرضيةالمصدر : touil93.blogspot.comهل اعجبك هذا المقال؟ .. شاركه الآن