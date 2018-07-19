ألف ألف ألف مبروووك لزهرة اللمة النجاح في البكالوريا 🌷🌷

السلام

عليكم ​





الف الف مبروك حبيبتي و الله فرحتلك

تقول اختي لي داته راكي تعبتي و نلتي

و معدلك ما شاء الله

هاني منعرفش نولول ههه معليش نسيي

يووووويووويويوووويييي ههه

لعقوبة ليسانس و الماستر و حاجه اخرى ان شاء الله ​