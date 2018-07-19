ألف ألف ألف مبروووك لزهرة اللمة النجاح في البكالوريا 🌷🌷

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,798
الإعجابات
38,996
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف مبروووك لصغيرتنا @زهرة اللمة بمناسبة نجاحها في شهادة البكالوريا بمعدل 12 فاصل

باركولها فاليوم فرحتي بها لا توصف
ألف مبروك حبيبتي
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,398
الإعجابات
21,549
النقاط
851
الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#3
يااااااااا عمري حمدلله
الف الف مبروووووووووووك علابيها مش تحلب فالفيس راهي تزغرت ههههههه
حمدلله يا رب و جهان و سهيلة و لخرين ؟؟ فرحونا يا درى
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,240
الإعجابات
46,425
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
يويويويويييووووووي
ألف ألف مبروك للغالية إيمان
والله فرحتلها من قلبي، هاه إيمانو وانا تقولي
خلاص مانديش وطمنتها وقلتلها راكي تجيبيه يا طفلة
هاهي فرحت ربي يدوم فرحتها يارب
ولعقوبة لليسانس والماستر والدوكتوراه يارب
لعقوبة للبقية يارب
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#6
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,798
الإعجابات
38,996
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#6
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,888
الإعجابات
3,009
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#7

téléchargement (7).jpg
يويويويويويويويويييييييييييييوووووي
الف مبروك
عقبال شهادات عليا ان شاء الله
اليوم ترقدي مهنية
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#8
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,798
الإعجابات
38,996
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#8
قال "viola":
يااااااااا عمري حمدلله
الف الف مبروووووووووووك علابيها مش تحلب فالفيس راهي تزغرت ههههههه
حمدلله يا رب و جهان و سهيلة و لخرين ؟؟ فرحونا يا درى
إضغط للتوسيع...
جيهان مجابتوش و البقية الله أعلم
 
جيهان جوجو

جيهان جوجو

:: عضو شرفي ::
#10
إنضم
24 سبتمبر 2015
المشاركات
6,822
الإعجابات
18,203
النقاط
851
الإقامة
...
الجنس
أنثى
#10
السلام عليكم
يااااااااااااااااااااااااااعمري
يويويوييويويويييييييييييييييي
مبروووووك عليك حبيبتي :D:D:D:D:D
فرحت ليك
تستاهلي
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#11
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,919
الإعجابات
12,948
النقاط
1,601
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#11
السلام
عليكم


الف الف مبروك حبيبتي و الله فرحتلك
تقول اختي لي داته راكي تعبتي و نلتي
و معدلك ما شاء الله
هاني منعرفش نولول ههه معليش نسيي
يووووويووويويوووويييي ههه
لعقوبة ليسانس و الماستر و حاجه اخرى ان شاء الله
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#12
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,452
الإعجابات
2,662
النقاط
1,001
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#12
مبروك لـ @زهرة اللمة وكل الناجحين في البكالوريا وان شاء الله المزيد من النجاحات في الدرسات العليا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top