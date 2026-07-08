~|| وزارة التربية الوطنية تعلن موعد نتائج شهادة البكالوريا 2026 ||~

في خبر طال انتظاره من قبل آلاف المترشحين و أوليائهم عبر مختلف ولايات الوطن ،

أعلنت وزارة التربية الوطنية رسميًا عن موعد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا لدورة 2026



و أكدت الوزارة أن نتائج شهادة البكالوريا سيتم الإعلان عنها يوم الأحد 12 جويلية 2026 ، ابتداءً من الساعة العاشرة (10:00) صباحًا

و ذلك بعد استكمال جميع مراحل التصحيح و التدقيق و المراجعة ، لضمان منح كل مترشح حقه بكل شفافية و دقة



و أضافت الوزارة في بيان لها ، أن المترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا شهادة البكالوريا

سيتمكنون من الإطلاع على نتائجهم التي ستكون متاحة عبر قوائم الناجحين بالمؤسسات التعليمية

أو موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz أو فضاء الأولياء awlyaa.education.dz

أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس - أوريدو - جيزي



أما بالنسبة للمترشحين الأحرار تكون النتائج متاحة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz

أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس - أوريدو - جيزي



بلاغ الوزارة هنا

و يعد الإعلان عن النتائج من أكثر المحطات أهمية في الموسم الدراسي ،

إذ يترقبها المترشحون بعد أشهر طويلة من الاجتهاد و الاستعداد ، آملين في تحقيق النجاح و الانتقال إلى المرحلة الجامعية



نتمنى التوفيق و النجاح لجميع المترشحين ، و أن تكلل جهودهم بالنجاح و التفوق

كما نتمنى حظًا أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق