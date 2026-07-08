~|| وزارة التربية الوطنية تعلن موعد نتائج شهادة البكالوريا 2026 ||~

لمعانُ الأحداق
..:: عضو بارز ::..
صُنّآع آلمُحْتَوَى
التفاعل 19.9K
الجوائز 1.9K
- تاريخ التسجيل
- 12 أفريل 2016
- المشاركات
- 5,919
- الحلول المقدمة
- 7
- محل الإقامة
- الجــزائــر ♡
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 19 ماي
- الوظيفة
- نستقي عِلم العَجم
- الجنس
- أنثى
1
- الأوسمة
- 23
السلام عليكم و رحمة الله
في خبر طال انتظاره من قبل آلاف المترشحين و أوليائهم عبر مختلف ولايات الوطن ،
أعلنت وزارة التربية الوطنية رسميًا عن موعد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا لدورة 2026
و أكدت الوزارة أن نتائج شهادة البكالوريا سيتم الإعلان عنها يوم الأحد 12 جويلية 2026 ، ابتداءً من الساعة العاشرة (10:00) صباحًا
و ذلك بعد استكمال جميع مراحل التصحيح و التدقيق و المراجعة ، لضمان منح كل مترشح حقه بكل شفافية و دقة
و أضافت الوزارة في بيان لها ، أن المترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا شهادة البكالوريا
سيتمكنون من الإطلاع على نتائجهم التي ستكون متاحة عبر قوائم الناجحين بالمؤسسات التعليمية
أو موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz أو فضاء الأولياء awlyaa.education.dz
أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس - أوريدو - جيزي
أما بالنسبة للمترشحين الأحرار تكون النتائج متاحة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz
أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس - أوريدو - جيزي
بلاغ الوزارة هنا
و يعد الإعلان عن النتائج من أكثر المحطات أهمية في الموسم الدراسي ،
إذ يترقبها المترشحون بعد أشهر طويلة من الاجتهاد و الاستعداد ، آملين في تحقيق النجاح و الانتقال إلى المرحلة الجامعية
نتمنى التوفيق و النجاح لجميع المترشحين ، و أن تكلل جهودهم بالنجاح و التفوق
كما نتمنى حظًا أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق
ألف مبروك مسبقًا لجميع الناجحين
و بالتوفيق للجميع
في خبر طال انتظاره من قبل آلاف المترشحين و أوليائهم عبر مختلف ولايات الوطن ،
أعلنت وزارة التربية الوطنية رسميًا عن موعد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا لدورة 2026
و أكدت الوزارة أن نتائج شهادة البكالوريا سيتم الإعلان عنها يوم الأحد 12 جويلية 2026 ، ابتداءً من الساعة العاشرة (10:00) صباحًا
و ذلك بعد استكمال جميع مراحل التصحيح و التدقيق و المراجعة ، لضمان منح كل مترشح حقه بكل شفافية و دقة
و أضافت الوزارة في بيان لها ، أن المترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا شهادة البكالوريا
سيتمكنون من الإطلاع على نتائجهم التي ستكون متاحة عبر قوائم الناجحين بالمؤسسات التعليمية
أو موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz أو فضاء الأولياء awlyaa.education.dz
أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس - أوريدو - جيزي
أما بالنسبة للمترشحين الأحرار تكون النتائج متاحة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz
أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس - أوريدو - جيزي
بلاغ الوزارة هنا
و يعد الإعلان عن النتائج من أكثر المحطات أهمية في الموسم الدراسي ،
إذ يترقبها المترشحون بعد أشهر طويلة من الاجتهاد و الاستعداد ، آملين في تحقيق النجاح و الانتقال إلى المرحلة الجامعية
نتمنى التوفيق و النجاح لجميع المترشحين ، و أن تكلل جهودهم بالنجاح و التفوق
كما نتمنى حظًا أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق
ألف مبروك مسبقًا لجميع الناجحين
و بالتوفيق للجميع
آخر تعديل: