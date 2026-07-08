~|| وزارة التربية الوطنية تعلن موعد نتائج شهادة البكالوريا 2026 ||~

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

..:: عضو بارز ::..
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله

في خبر طال انتظاره من قبل آلاف المترشحين و أوليائهم عبر مختلف ولايات الوطن ،
أعلنت وزارة التربية الوطنية رسميًا عن موعد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا لدورة 2026

و أكدت الوزارة أن نتائج شهادة البكالوريا سيتم الإعلان عنها يوم الأحد 12 جويلية 2026 ، ابتداءً من الساعة العاشرة (10:00) صباحًا
و ذلك بعد استكمال جميع مراحل التصحيح و التدقيق و المراجعة ، لضمان منح كل مترشح حقه بكل شفافية و دقة

و أضافت الوزارة في بيان لها ، أن المترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا شهادة البكالوريا
سيتمكنون من الإطلاع على نتائجهم التي ستكون متاحة عبر قوائم الناجحين بالمؤسسات التعليمية
أو موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz أو فضاء الأولياء awlyaa.education.dz
أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس - أوريدو - جيزي

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار تكون النتائج متاحة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz
أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس - أوريدو - جيزي

بلاغ الوزارة هنا


و يعد الإعلان عن النتائج من أكثر المحطات أهمية في الموسم الدراسي ،
إذ يترقبها المترشحون بعد أشهر طويلة من الاجتهاد و الاستعداد ، آملين في تحقيق النجاح و الانتقال إلى المرحلة الجامعية

نتمنى التوفيق و النجاح لجميع المترشحين ، و أن تكلل جهودهم بالنجاح و التفوق
كما نتمنى حظًا أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق

ألف مبروك مسبقًا لجميع الناجحين
و بالتوفيق للجميع
 
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بلاغ الوزارة

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