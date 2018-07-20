جزاء الاخلاص فى العمل

ضرب موظف أمريكي مثالاً رائعًا في التفاني والإخلاص في العمل عندما اضطر إلى قطع 23 كيلومترًا سيرًا على قدميه من مدينة هوموود إلى بلهام في ألاباما في منتصف الليل بعد تعطل سيارته؛ كي لا يتأخر عن أول يوم له في العمل.ووفقًا لوسائل إعلامية عالمية عدة، فقد استعد والتر كار ليومه الأول في العمل مع شركة نقل أثاث، وفوجئ بتعطل سيارته يوم الأحد، إلا أنه قرر عدم الاعتذار عن العمل، بحسب صحيفة "تايمز فري برس" الأمريكية.وقام كار بالسير مسافة لا تقل عن 23 كيلومترًا حتى لا يتأخر عن عمله، وبدأ رحلته طوال الليل يوم الأحد حتى وصل إلى العمل في موعده يوم الاثنين.وعندما وصل الموظف إلى عمله، وعرف بقية زملائه قصته، أصروا على نشرها في "فيسبوك"، حتى وصلت إلى المدير التنفيذي للشركة، الذي قرر أن يهدي كار سيارة حديثة بسبب تفانيه في العمل.