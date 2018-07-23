مسـآبقة ملـك(ة) جمــال منتدى اللمة الجزائرية 2018

اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية في فكرة جديدة من أفكارنا التي نطمح من خلالها إلى خلق جو رائع و فكاهي في نفس الوقت و كذلك لتنشيط هذا القسم



عدنا لكم بمسابقة جديدة بطابع فكاهي مضحك هذه المسابقة تتمثل في اختيار مجموعة من الاعضاء و العضوات البارزين على الساحة اللماوية ليتنافسو على لقب

ملك/ة جمال المنتدى









سنختار الاعضاء المتسابقين بدون وضع صورهم الحقيقة و بقية الأعضاء يقومون بالتصويت و ذلك بعد فتحنا لموضوع منفرد واحد خاص سنختار الاعضاء المتسابقين بدون وضع صورهم الحقيقة و بقية الأعضاء يقومون بالتصويت و ذلك بعد فتحنا لموضوع منفرد واحد خاص

بالاعضاء

و الاخر

بالعضوات

و من يتحصل او تتحصل على اكبر نسبة تصويت يعتبر هو الملك/ة



الاعضاء المتنافسين سنقوم نحن باختيارهم منهم

المشرفين

و

المراقبين

و الاعضاء

الناشطين