مسـآبقة ملـك(ة) جمــال منتدى اللمة الجزائرية 2018

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,228
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية في فكرة جديدة من أفكارنا التي نطمح من خلالها إلى خلق جو رائع و فكاهي في نفس الوقت و كذلك لتنشيط هذا القسم

عدنا لكم بمسابقة جديدة بطابع فكاهي مضحك هذه المسابقة تتمثل في اختيار مجموعة من الاعضاء و العضوات البارزين على الساحة اللماوية ليتنافسو على لقب ملك/ة جمال المنتدى



سنختار الاعضاء المتسابقين بدون وضع صورهم الحقيقة و بقية الأعضاء يقومون بالتصويت و ذلك بعد فتحنا لموضوع منفرد واحد خاص بالاعضاء و الاخر بالعضوات و من يتحصل او تتحصل على اكبر نسبة تصويت يعتبر هو الملك/ة

الاعضاء المتنافسين سنقوم نحن باختيارهم منهم المشرفين و المراقبين و الاعضاء الناشطين

فكونوا في المتابعة :)
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,228
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#6
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,255
الإعجابات
46,552
النقاط
1,951
العمر
25
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا خويا رؤوف على الموضوع المسلي
كيما قالت ايمان هو لكسر الروتين
يادرا شكون يديها ههه
بالتوفيق ان شاء الله​
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,228
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#7
قال hakim story:
ههههه مليحة اسي بصح واش من جمال انا خيك هههه
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يا خويا راني كتبت المسابقة دون صور
كون بالصور باينا بلي انا اللي راح اربح
téléchargement (3).jpeg
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#8
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,255
الإعجابات
46,552
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#8
قال "viola":
و انا هو الشباب Gاع خخخ
بالتوفيق انا من ضركا نصوت لروحي باه نتفاهمو :coffee::-p
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ههههه قتلتيني ضحك مصيبة
اكيد قوليها يحيا جمالي الاخاذ هههه
ولن اصوت لغيره ههه​
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#9
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,409
الإعجابات
21,623
النقاط
851
الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#9
قال لؤلؤة قسنطينة:
ههههه قتلتيني ضحك مصيبة
اكيد قوليها يحيا جمالي الاخاذ هههه
ولن اصوت لغيره ههه​
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ههههه النسخة الانثوية تاع انوش مافيا
و قاع الاعضاء يبغوني خخخخ
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#10
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,228
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#10
قال faith8:
فكرة جميلة لكسر الروتين
في المتابعة
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سعيد انها اعجبتك
شكرا على متابعتك
قال "viola":
و انا هو الشباب Gاع خخخ
بالتوفيق انا من ضركا نصوت لروحي باه نتفاهمو :coffee::-p
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اختي لن يتم اختيار كل الاعضاء
النشطين فقط
باش مبعد ما تقوليش وحدة بوقوسة زيي ما دخلوهاش ههههه
انشاء الله تكونين من الاعضاء المختارين
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا خويا رؤوف على الموضوع المسلي
كيما قالت ايمان هو لكسر الروتين
يادرا شكون يديها ههه
بالتوفيق ان شاء الله​
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شكرا اختي.
حقيقة هي مسابقة للتسلية وكسر الوقت.
الاعضاء من سيقررون ذلك
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#11
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,228
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#11
قال لؤلؤة قسنطينة:
ههههه قتلتيني ضحك مصيبة
اكيد قوليها يحيا جمالي الاخاذ هههه
ولن اصوت لغيره ههه​
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اكيد راح تعجبها روحها
الله الله عطاها ربي الزين والزي
téléchargement (4).jpeg
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,409
الإعجابات
21,623
النقاط
851
الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#12
هههههه لالا انا نشيطة سقسي مريم تقولك
مريم نشيطة انا و لالا
طب عيني في عينك كدا نشيطة انا و لا مش نشيطة يا متعلمة يا بتاع المدارس خخخخخ
نتمسخر اكيد ^^ نشالله نضحكو شوية و بالتوفيق لأي مترشح خخخ
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#13
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,409
الإعجابات
21,623
النقاط
851
الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#13
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#14
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,255
الإعجابات
46,552
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#14
قال فتى من الغد:
اكيد راح تعجبها روحها
الله الله عطاها ربي الزين والزي
مشاهدة المرفق 90503
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ياريت جينا نملكو ولو ذرة واحدة من طموح وارادة هاد الإنسانة
هي شخصية مشهورة حسب اعتقادي ورغم المصاعب لحقت للقمة ماشاءالله عليها​
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#15
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,228
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#15
قال "viola":
هههههه لالا انا نشيطة سقسي مريم تقولك
مريم نشيطة انا و لالا
طب عيني في عينك كدا نشيطة انا و لا مش نشيطة يا متعلمة يا بتاع المدارس خخخخخ
نتمسخر اكيد ^^ نشالله نضحكو شوية و بالتوفيق لأي مترشح خخخ
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ااااااا قولي من اللول
وانا شاك ونقول لمن تشبه
téléchargement (5).jpeg
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#16
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,255
الإعجابات
46,552
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#16
قال "viola":
هههههه لالا انا نشيطة سقسي مريم تقولك
مريم نشيطة انا و لالا
طب عيني في عينك كدا نشيطة انا و لا مش نشيطة يا متعلمة يا بتاع المدارس خخخخخ
نتمسخر اكيد ^^ نشالله نضحكو شوية و بالتوفيق لأي مترشح خخخ
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لالا نشيطة هاد الانسانة انا اشهد لها بذلك هههه
مسكينة محقورة برك في طابلة الماكلة هههه
ديما تلحق روطار هههه
ديجا كي قلتي كامل الأعضاء يحبوني ضحكتيني هههه​
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#17
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,228
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#17
قال لؤلؤة قسنطينة:
ياريت جينا نملكو ولو ذرة واحدة من طموح وارادة هاد الإنسانة
هي شخصية مشهورة حسب اعتقادي ورغم المصاعب لحقت للقمة ماشاءالله عليها​
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معك حق اختي
قال "viola":
هههههههههههه الله يعطيك النو
منشاركش بطلت هههههههههههه
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اتفرجي اتفرجي
كي شبهتك لهذي راكي مليحة
قالك مانشركش
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#18
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,409
الإعجابات
21,623
النقاط
851
الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#18
قال لؤلؤة قسنطينة:
ياريت جينا نملكو ولو ذرة واحدة من طموح وارادة هاد الإنسانة
هي شخصية مشهورة حسب اعتقادي ورغم المصاعب لحقت للقمة ماشاءالله عليها​
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يييي منعرفهاش حسبتو يتمسخر و انا نضحك كي البهلول استغفر الله
الله يبارك ربي يعطينا واش عطاهم و الحمدلله على كل حال
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#19
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,228
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#19
قال لؤلؤة قسنطينة:

لالا نشيطة هاد الانسانة انا اشهد لها بذلك هههه
مسكينة محقورة برك في طابلة الماكلة هههه
ديما تلحق روطار هههه
ديجا كي قلتي كامل الأعضاء يحبوني ضحكتيني هههه​
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كولي كولي اختي @''viola"
téléchargement (6).jpeg
اشهدي اختي
مبعد تروح تقولهم ما تعشيتش
ورحت عندو للموضوع
ومادارش معايا جاست
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#20
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,228
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#20
قال "viola":
يييي منعرفهاش حسبتو يتمسخر و انا نضحك كي البهلول استغفر الله
الله يبارك ربي يعطينا واش عطاهم و الحمدلله على كل حال
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نتمسخر !!
كون حبيت نتمسخر راني حطيتك هكذا
علابالي فيك مهبولة شوي
téléchargement (7).jpeg
 
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