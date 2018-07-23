مسـآبقة ملـك(ة) جمــال منتدى اللمة الجزائرية 2018

فتى من الغد
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
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- الإقامة
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية في فكرة جديدة من أفكارنا التي نطمح من خلالها إلى خلق جو رائع و فكاهي في نفس الوقت و كذلك لتنشيط هذا القسم
عدنا لكم بمسابقة جديدة بطابع فكاهي مضحك هذه المسابقة تتمثل في اختيار مجموعة من الاعضاء و العضوات البارزين على الساحة اللماوية ليتنافسو على لقب ملك/ة جمال المنتدى
سنختار الاعضاء المتسابقين بدون وضع صورهم الحقيقة و بقية الأعضاء يقومون بالتصويت و ذلك بعد فتحنا لموضوع منفرد واحد خاص بالاعضاء و الاخر بالعضوات و من يتحصل او تتحصل على اكبر نسبة تصويت يعتبر هو الملك/ة
الاعضاء المتنافسين سنقوم نحن باختيارهم منهم المشرفين و المراقبين و الاعضاء الناشطين
فكونوا في المتابعة
عدنا لكم بمسابقة جديدة بطابع فكاهي مضحك هذه المسابقة تتمثل في اختيار مجموعة من الاعضاء و العضوات البارزين على الساحة اللماوية ليتنافسو على لقب ملك/ة جمال المنتدى
سنختار الاعضاء المتسابقين بدون وضع صورهم الحقيقة و بقية الأعضاء يقومون بالتصويت و ذلك بعد فتحنا لموضوع منفرد واحد خاص بالاعضاء و الاخر بالعضوات و من يتحصل او تتحصل على اكبر نسبة تصويت يعتبر هو الملك/ة
الاعضاء المتنافسين سنقوم نحن باختيارهم منهم المشرفين و المراقبين و الاعضاء الناشطين
فكونوا في المتابعة