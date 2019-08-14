مسـآبقة ملـك(ة) جمــال منتدى اللمة الجزائرية الطبعة الثالثة الخاصة بسنة 2019

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,972
النقاط
2,441
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية في فكرة جديدة من أفكارنا التي نطمح من خلالها إلى خلق جو رائع و فكاهي في نفس الوقت و كذلك لتنشيط هذا القسم

عدنا لكم بمسابقة جديدة بطابع فكاهي مضحك هذه المسابقة تتمثل في اختيار مجموعة من الاعضاء و العضوات البارزين على الساحة اللماوية ليتنافسو على لقب ملك/ة جمال المنتدى



سنختار الاعضاء المتسابقين بدون وضع صورهم الحقيقة و بقية الأعضاء يقومون بالتصويت و ذلك بعد فتحنا لموضوع منفرد واحد خاص بالاعضاء و الاخر بالعضوات و من يتحصل او تتحصل على اكبر نسبة تصويت يعتبر هو الملك/ة

لمن اراد ترشيح نفسه والمشاركة فليضع رد
فكونوا في المتابعة :)
الفائز يحصل على تصميم خاص به يحمل اسمه و اسم المنتدى و عبارة ملك او ملكة جمال اللمة
الفكرة الأصلية للأخت
@عآشقة الجنـة
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,972
النقاط
2,441
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
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