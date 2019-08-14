مسـآبقة ملـك(ة) جمــال منتدى اللمة الجزائرية الطبعة الثالثة الخاصة بسنة 2019

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية في فكرة جديدة من أفكارنا التي نطمح من خلالها إلى خلق جو رائع و فكاهي في نفس الوقت و كذلك لتنشيط هذا القسم



عدنا لكم بمسابقة جديدة بطابع فكاهي مضحك هذه المسابقة تتمثل في اختيار مجموعة من الاعضاء و العضوات البارزين على الساحة اللماوية ليتنافسو على لقب ملك/ة جمال المنتدى

