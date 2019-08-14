مسـآبقة ملـك(ة) جمــال منتدى اللمة الجزائرية الطبعة الثالثة الخاصة بسنة 2019

فتى من الغد
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,972
- النقاط
- 2,441
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية في فكرة جديدة من أفكارنا التي نطمح من خلالها إلى خلق جو رائع و فكاهي في نفس الوقت و كذلك لتنشيط هذا القسم
عدنا لكم بمسابقة جديدة بطابع فكاهي مضحك هذه المسابقة تتمثل في اختيار مجموعة من الاعضاء و العضوات البارزين على الساحة اللماوية ليتنافسو على لقب ملك/ة جمال المنتدى
سنختار الاعضاء المتسابقين بدون وضع صورهم الحقيقة و بقية الأعضاء يقومون بالتصويت و ذلك بعد فتحنا لموضوع منفرد واحد خاص بالاعضاء و الاخر بالعضوات و من يتحصل او تتحصل على اكبر نسبة تصويت يعتبر هو الملك/ة
لمن اراد ترشيح نفسه والمشاركة فليضع رد
فكونوا في المتابعة
الفائز يحصل على تصميم خاص به يحمل اسمه و اسم المنتدى و عبارة ملك او ملكة جمال اللمة
الفكرة الأصلية للأخت
@عآشقة الجنـة
اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية في فكرة جديدة من أفكارنا التي نطمح من خلالها إلى خلق جو رائع و فكاهي في نفس الوقت و كذلك لتنشيط هذا القسم
عدنا لكم بمسابقة جديدة بطابع فكاهي مضحك هذه المسابقة تتمثل في اختيار مجموعة من الاعضاء و العضوات البارزين على الساحة اللماوية ليتنافسو على لقب ملك/ة جمال المنتدى
سنختار الاعضاء المتسابقين بدون وضع صورهم الحقيقة و بقية الأعضاء يقومون بالتصويت و ذلك بعد فتحنا لموضوع منفرد واحد خاص بالاعضاء و الاخر بالعضوات و من يتحصل او تتحصل على اكبر نسبة تصويت يعتبر هو الملك/ة
لمن اراد ترشيح نفسه والمشاركة فليضع رد
فكونوا في المتابعة
الفائز يحصل على تصميم خاص به يحمل اسمه و اسم المنتدى و عبارة ملك او ملكة جمال اللمة
الفكرة الأصلية للأخت
@عآشقة الجنـة