أنعم الله عليكم بالخيرات والمسرات

" خلال عام واحد "



الفرق بين من يصلي السنن الرواتب ومن لا يصليها

( ٤٣٢٠ ) ركعة



والفرق بين من يصلي الوتر ركعةً واحدة يومياً ومن لا يصليها(٣٦٥) ركعة

والفرق بين من يركع ركعتي الضحى يومياً ومن لا يصليها (٧٣٠) ركعة



فرق عدد الركعات لمن واظب على السنن ومن لم يحافظ عليها

(٥٤١٥) ركعة



فرق كبير ونحن لا نشعر به ابدا باستهانتنا بترك السنن وتقاعسنا عن ادائها

وتذكر أن في كل ركعة سجودان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة )



تذكرة لمن أراد المسارعة والمنافسة فيما يرضي الله جل جلاله

عبرة وعظة عابرة