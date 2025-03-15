اللجوء بعد الله إلى الكتابة شيء مريح لي .. وهذا قولي إن شآء الله يوم نختم المسابقة القرءانية "الماهر بالقرءان" .. سيشهد الله علينا جميعا بالحق و ينصرن

السلام عليكم و رحمة الله

أولا أشكركم على الدعم الكبير لي منكم ، بارك الله فيكم .. من دون تشجيعاتكم أنا لا شيء صدقوني واعلموا أنني لو لم أشعر بالظلم لما لجأت للكتابة بعد الله تعالى ، ألجأ إلى الله أولا "حسبي الله ونعم الوكيل ثم ألجأ للكتابة التي هي ملاذ لي ..



أحترم الجميع و أقدر تعب من هم قائمونعلى المسابقة لكن حين يشهد من هم في الإذاعة والشيوخ أن الظلم كان واضحا ولا يصدقون النتيجة فصدقوني هنا تعرف أنه لا مجال للمقارنة بيني وبين الحاصلة على المتسابقة التي اعطوها المرتبة الأولى ..



أعطيكم بعض النقاط التي سأتحدث عنها بإذن الله الحصة القادمة في الإذاعة بعد أن أعلن انسحابي الفوري ، تابعوا معي :



1- أولا يحق لأي كان أن يحكم في مثل هذه المسابقات التي تعتمد على الأداء والصوت والأحكام أن تقارن فيها المتسابقين الآخرين بمن هو حاصل على الإجازة في القرءان أو أنه أستاذ .. لا يحق لك فمعايير المسابقة و شروط المسابقة موضوعة على أساس الأحكام والصوت و الأداء و ليس الحفظ و الإجازة .. إذا لا يحق لك أن تتكلم عن حفظ فلان القرءان و إجازته أو أنه يصلي التراويح فهذا ظلم واستحقار للمتسابقين الآخرين



2- ثانيا و هذه النقطة مهمة جدا سأتحدث فيها إن شاء الله المرة القادمة للجنة و لمدير الشؤون الدينية والأوقاف ، ولا تحسبوني أنني سأتحدث معهم بغضب و عدم احترام ، لا إطلاقا .. فأنا أملك فصاحة اللسان و الأدب و حسن الرأي والحمد لله .. لهذا سأقول لهم شيئا حتى لا يظلمون أناس آخرين من بعدي إن شاء الله.. أنه لا تجب أن تقول أن الله يرفع الإنسان في العلم بفضل القرءان .. لا هذا خطأ .. فالله يرفع الإنسان في العلم بفضلهو فقط .. ليس كل طبيب و أستاذ يقرأ القرءان .. هناك علماء و أطباء تفوقوا بشهادات عالية ومستوى عالي لكن لا يعرف شيئا عن القرءان ، بل بفضل الله نجحوا و علا قدرهم و شأنهم و لله الحمد .. نعم قد تجد وستجد طبيبا و متفوقا في الدراسة وهو حافظ للقرءان ، لكن و أشدد على لكن لأنني أريد أن أصحح هذه النظرة التي تستحقر الكثير من الناس ومن طلبة القرءان ، أن هذا التفوق ليس له دخل في القرءان بل فضل من الله يهب لمن شآء ميزا كثيرا و مواهب فليس القرءان من رفعه بل الله الأحد .. القرءان شيء و المستوى أو الجوانب الأخرى شيء آخر بعيد كل البعد ..



ختاما أقول لو لم أشعر بالظلم أنه لو قارنتني بالمستوى الدراسي و دائما فيه تشديد على أن المتفوقون في الدراسة والمجالات الأخرى هم أص٩اب القرءان فهذا خطأ .. لا نعلم منزلة أحد عند الله .. قد يهب الله القرءان و التفوق في الدراسة كلاهما لكن لن تعرف منزلته عند الله فليس كل عمل و مستوى يحكم عليه عند الله .. ليتنا فقط نعمل بالقرءان يا ليت .. حتى في مثل هذه المسابقات يجعلونك تشعر أنك بدون أي قيمة لأنك لا تملك شهادة جامعية ولا تملك إجازة في القرءان الكريم .. نعم هذا تنافس "و في ذلك فليتنافس المتنافسون" وقد يخطئ و لا يصيب الإنسان ولا يكون عادلا.. لكن رؤيتي شيء آخر .. لو لم أشعر بالظلم لما تحدثت عن هذا الأمر .. لو نرجع للتنقيط السابق فإنني أرى أن بعض المتسابقين لن أذكر أسماءهم لا وجود حتى لأحكام الغنة و لا وجود التوازن بين المدود ولا وجود للأوقاف و الابتداء الحسن .. و لو نرجع للأداء فكيف ترفع من لم يتحسن أداء صوته و مقامه على من شهدت بنفسك عليه أنه تحسن في الأداء ؟ أخبروني على أي أساس يتم التنقيط في الأداء والصوت ؟ إذا نظرت لجانب الأحكام فنعم صحيح أقول يحق لكم التنقيط لكن أنتم لا تنظرون لجانب الأداء أبدا ؛

أكرر لو لم أشعر بالظلم لما تحدثت .. فحتى في الإذاعة شهدوا بأدائي الجيد مقارنة مع من أعطيتموها المرتبة الأولى فكيف بالله نقابل بعضنا البعض أمام الله..



لا بأس يحق لكم الحكم هنا بيننا ، لكن فقط للتنبيه لا تحقروا من قيمة الآخرين بسبب المستوى الدراسي أو شيء آخر .. فالقرءان يبقى قرءان .. وما توصلت إليه أنني حتى و إن فزت في مسابقات الحفظ سابقا و الأداء معا فأنا أقول ليسمع جميع من يريد أن يشارك في هذه المسابقات مستقبلا إن شآء الله أنها ليست معيارا لتحكم عن نفسك ..

ضع بين عينيك الغرض والهدف الإخلاص لله أولا و أن تتعلم و تأخذ العبرة أن أهل القرءان لا يجب أن يظلموا أبدا أبدا..و أن هدفك بعد الإخلاص لله و اخذ العبرة بأن لا تظلم أحدا هو الاجتهاد وزيادة الاجتهاد و العمل الدائم على التحسن و الوصول لمراتب عليا في القرءان الكريم في حفظه و تفسيره و فهمه و إتقانا كي تكون عبرة لغيرك أنك مهما لا تمتلك مستوى جامعي و لست طبيبا أو لست أستاذا أنك استطعت بفضل الله أن تصل لما يحبه الله و يرضاه و في قلبك تعلم بإخلاصك لله و حسن نيتك و أن هدفك ليس شيئا ماديا و لا شهرة بل حبا في هذا العلم ألا و هو القرءان .. فأهل القرءان فيهم ميزات جميلة لا يمتلكها الطبيب و الاستاذ وغيرهم .. فكم نجد من طبيب لا يهتم لمريضه حتى ؛ و لنا في المجتمع ما نراه ولا نحكي عنه لأسباب ربما أقول خوفا من قول الحق فيحرم قائل الحق من البقاء في جو المسابقة .. لكن وعزماو إصرارا أقول و أجدد قولي الإخلاص لله و الإتقان و بلوغ أرقى مراتب الفهم وربما يهبك الله اولاداو ذرية تزرع فيهم الهمة و بلوغ ما لم تستطع بلوغه لا أقول بسبب الظلم لكن بسبب تحقير قد يزرع في قلب الإنسان جرحا و فشلا لكن عزيمة حققها في غيرك إن لم تستطع تحقيقها أنت .. و لا تدع المسابقات معيارا لتحكم عن نفسك و قيمة قدرك و مستواك ..



وأعلن انسحابي من المسابقة التي رأيت فيها ظلما ولو قليلا .. رأيت في الكلام تحقيرا لما تملكه من مستوى .. أنتم تتحدثون عن طالبة جامعية و مجازة وتتحدثون عن من يصلي التراويح و يملك شهادة جامعية ولا تتحدثون أبدا عن كيف بدأ حفظ القرءان وكيف يواجه الظروف كل يوم ليبلغ هدف الختم وثم الانطلاق في الاجتهاد أكثر إن شاء الله يارب .. وحتى بدون مستوى جامعي يفقه من أحكام القرءان و استطاع حتى بمستوى أقل من هؤلاء الذين بيننا الذين تكلمتم عنهم يمتلكون شهادات أن يتقن الأحكام و القراءة و حفظه للقرءان و يستطيع أن يكون بين شيوخه من المتفوقين في القرءان رغم المستوى الدراسي الذي يملكه ..



فشكرا لهذه الضيافة و التقييم الذي جعلتموني أشعر أنه يجب أن أمتلك شهادة جامعية كي أتنافس في القرءان ، وشكرا لأنكم جعلتموني أشعر كذلك أنه يجب أن يمتلك المتنافس الإجازة في القرءان كي يستطيع أن يتفوق على جميع المتنافسين رغم ضعف أداءه .. فيوضع في المقدمة بحكم امتلاكه لشهادة جامعية و بحكمه طبيبا و بحكمه يمتلك الإجازة في القرءان و بحكمه خاتما ..



لو تحققون ولو قليلا سترون أنني سأتحدث عن نفسي قليلا .. رغم أنني احفظ 36 حزبا ولست خاتمة و أستطيع القراءة من المصحف بشكل عادي رغم أنني لم امر على تلك الآيات .. الحمد لله .. وهذه لا تنظرون إليها . كيف بشخص ليس خاتم يمكن أن يقرأ بمثل هذا الأداء الذي قلت عنه ممتاز و من يمتلك إجازة في القرءان لا يمتلك مثل هذا الأداء..

أعتذر من كل المتسابقين فأنا لا أحط من قيمة تعلمهم وإتقانهم لكنني تحدثت من صميم قلبي .. و القلب إذا تحدث من أعماقه لن يظلم بقوله بإذن الله



قولوا الحق .. و أنا قلت حقا ربما سكت عنه الكثير

و اعتذر منكم جميعا إن أفسدت أجواء المسابقة أو أخطأت في حقكم بقولي هذا



أعلن انسحابي ليس خوفا او أنني لا أعرف قدراتي لا أبدأ .. فقط لا أحبذ المشاركة في مثل هذه المسابقات التي يدخل فيها مثل هذا الظلم القاسي و الله شيوخنا الكرام ما تحدثت اليوم إلا لشعوري بالظلم لن أقول من جانب التحكيم حتى سأقول من جانب آخر ألا وهو مقارنة المتسابقين بما يمتلكون من مستوى دراسي و بما وهبهم الله من فضله ليس إلا فرأيت نفسي في قائمة الذي يقال له "المهم المشاركة "

شكرا فقد زدت عزيمة وهمة يا شيخ وقد قلتها لي أنه لدي همة ورغم كل الظروف التي أواجهها في طريقي يوما ما سأقول لكم "هآ أنا ذا "

هذه كلمتي .. ولا يهمني الفوز بقدر ما يهمني العدل و الكلام الطيب الذي لم أسمعه هنا للاسف ..فوالله كسر الخواطر ليس بجميل و ليس بهين عند الله والله يرى إن كنت مخطئة في قولي هذا



قلت لي يا شيخ وجه كلمة لكي يقبل الناس على القرءان .. أنتم حتى تشترطون السن وتحددونه بحكم أن الكبير في السن لا يستطيع أن ينافس الصغير لماذا؟ دعوني أتكلم حتى يتم وضع بعين الاعتبار هذه النقاط فكم حرمتم أناسا يمتلكون مواهب جميلة وصادقة من المشاركة في مثل هذه المسابقات

والله تجد كبيرا يتفوق على الصغير في القرءاة وتجد حافظا لخمسة أحزاب أو أكثر حتى وليس خاتما يتفوق في أدائه و أحكامه على من هو خاتم للقرءان

وهذا آخر كلامي و أختمه بانسحابي وقولي السلام عليكم ورحمة الله

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#الصحافية الساخرة

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