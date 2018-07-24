برنامج الاكل الصحي للاطفال

اذا كنتِ بحاجة لبعض الإلهام لمساعدتكِ في طهي طعام صحي ولذيذ لأطفالكِ، جربي أفكار الوجبات هذه. هذه الوجبات ليست مناسبة كطعام أولي ولكنها مناسبة عندما يصبح طفلكِ أكبر سناً و معتاداً على أكل مجموعة كبيرة من الأطعمة الجامدة.

اذا كنتِ بحاجة لبعض الإلهام لمساعدتكِ في طهي طعام صحي ولذيذ لأطفالكِ، جربي أفكار الوجبات هذه. هذه الوجبات ليست مناسبة كطعام أولي ولكنها مناسبة عندما يصبح طفلكِ أكبر سناً و معتاداً على أكل مجموعة كبيرة من الأطعمة الجامدة.

اذا كنتِ بحاجة لبعض الإلهام لمساعدتكِ في طهي طعام صحي ولذيذ لأطفالكِ، جربي أفكار الوجبات هذه. هذه الوجبات ليست مناسبة كطعام أولي ولكنها مناسبة عندما يصبح طفلكِ أكبر سناً و معتاداً على أكل مجموعة كبيرة من الأطعمة الجامدة.



عند إعداد الطعام للأطفال، لا تضيفي الملح، السكر أو مكعبات الحساء مباشرةً إلى الطعام، أو إلى ماء الطهي.



يمكن إعطاء حليب الأبقار كامل الدسم كمشروب في سن الواحدة. ويمكن إدخال الحليب قليل الدسم جزئياً في عمر السنتين، شريطة أن يكون طفلكِ أكولاً و ينمو بشكل جديد بالنسبة لعمره.



الفطور

• العصيدة أو حبوب الإفطار الغير محلاة ممزوجة مع الحليب، و في أعلاها إجاصة ناضجة مهروسة.



• بسكويت حبوب الإفطار كامل القمح مع الحليب والفاكهة المطبوخة



• أصابع الخبز المحمص مع الموز المهروس



• أصابع الخبز المحمص مع البيض المسلوق وشرائح من الخوخ الناضج



• التفاح المطبوخ و لبن الزبادي و حبوب الإفطار الغير محلاة



الغداء أو الشاي

• جبن القرنبيط مع قطعة معكرونة مطبوخة



• المعكرونة المهروسة مع البروكلي والجبن



• الفاصوليا المخبوزة (مخفضة الملح والسكر) مع الخبز المحمص



• الفاكهة المطبوخة و الكسترد



• البيض المخفوق مع الخبز المحمص، خبز (تشاباتي) أو خبز (بيتا)



• جبنة القريش مغمسةً مع خبز بيتا و الخيار و عيدان الجزر



• الفاكهة المطبوخة و الكسترد



• جبنة طازجة مع التفاح المطبوخ



• قطعة صغيرة لينة و ناضجة و مقشرة من الإجاص أو الخوخ



العشاء

• بطاطا حلوة مهروسة مع حمّص مهروس وقرنبيط



• فطيرة الراعي مع خضراوات خضراء



• أرز و بازلاء مهروسة مع عيدان (الكورجيت)



• عدس مطبوخ و مهروس مع الأرز



• دجاج مفروم و (كاسيرول) بالخضار مع بطاطا مهروسة



• سلمون معلب مهروس مع الكسكس والبازلاء



• السماك المسلوق في الحليب مع بطاطا و قرنبيط و جزر



الوجبات الخفيفة

• حلوى الأرز أو العصيدة (من دون إضافة السكر أو الملح)



• فاكهة معلبة في عصير فواكه



• فاكهة الطازجة



• لبن الزبادي (غير محلى)



• أصابع محمصة أو خبز (بيتا) أو خبز (تشاباتي).



• كعك الأرز غير المُملح



• خبز (الباغل)



• مكعبات صغيرة من الجبن



الفواكهة و الخضروات