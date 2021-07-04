كيف تساعدين طفلك على خسارة وزنه بطريقة صحّية؟

ما هي أفضل طريقة لمساعدة الطفل على خسارة وزنه؟ ممّا لا شكّ فيه أنّ التعاون بين طبيب الأطفال واختصاصيّ تغذية هو الوسيلة الآمنة والفُضلى لتحقيق هذا الهدف. ومع ذلك يمكن الأهلَ المساعدةُ من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة. إذ يكفي اتباع نمط صحّي وسليم، حتى نعزّز لدى الطفل هذه العادات الصحّية لاكتسابها حتى تصبح جزءاً من حياته.كيف؟1.: كما نعلم، لا يزال الأطفال يكبرون. وقد يحتاجون إلى الحفاظ على أوزانهم أو اكتسابها بمعدل أبطأ، بدلاً من فقدان الوزن. قد يتمكّن المراهقون الأكبر سناً من خسارة نصف كيلو إلى كيلو واحد أسبوعياً.2-قد يكون دافعك الأول هو اتباع نظام غذائي لطفلك. ومع ذلك، فإنّ أدوية إنقاص الوزن أو المكمّلات الغذائية ليست فكرة جيدة. ونتيجة غياب الأبحاث عن كيفية تأثير هذه الحبوب على الأطفال، قد يشير ذلك إلى أنها ليست فكرة جيدة ولا آمنة.3.أجري محادثة مع جميع أفراد الأسرة حول الطريقة التي ترغبين بها لإجراء تغييرات صحّية للجميع. يتعلّم الأطفال عاداتهم من آبائهم، لذلك من المهم أن يكونوا قدوة تُحتذى.4. الا تحاولي إرهاق أطفالك بنظام غذائي صارم، بل أدخلي تعديلات صغيرة يمكن التحكّم فيها مدى الحياة.ابدئي بواحدة أو اثنتين من هذه العادات كلّ أسبوع:أو الحليب القليل الدسم أو الخالي من الدسم لطفلك.تناول وجبة الصباح مع الحبوب الكاملة والبروتين، مثل قطعة خبز محمص من القمح الكامل مع زبدة الفول السوداني، سيساعدهم على الشعور بالشبع حتى لا يتناولوا وجبة دسمة في وقت لاحق من اليوم.، مثل الخبز الأبيض والأرزّ الأبيض، بالحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكامل والأرزّ البنّي أو البرّي. جربي أنواعاً جديدة أيضاً، مثل الكينوا أو الفارو.أو مطاعم الوجبات السريعة أكثر من مرة في الأسبوع.تشجّع الأطباق والأكواب الكبيرة على تناول المزيد من الطعام، لذلك قد ترغبين في تقليل حجم أدوات المائدة الخاصّة بك.5.جلوسكم معاً كعائلة (لا أمام التلفزيون) يشجع على اتباع عادات صحّية. في بداية كل أسبوع، حدّدي موعداً لبعض وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء للعائلة.6.عادة ما تكون المنتجات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالمغذيات. يحتاج الأطفال من 1 إلى 3 أكواب من الخضر و1 إلى 2 كوب من الفاكهة كل يوم. اتبعي هذه الاستراتيجية في الوجبات باتباع هذه النصائح والحيل:- امزجي عصير الفاكهة الطازجة مع وجبة الإفطار أو وجبة خفيفة.- قدّمي فاكهة أو خضاراً في كل وجبة أو وجبة خفيفة: ضعي الحبوب مع التوت، وقدّمي شطيرة مع سلطة جانبية، أو الخضار مع الحمص بين الوجبات.7.. يحتاج الأطفال إلى 60 دقيقة من النشاط البدني كل يوم. إذا لم يكن طفلك نشيطاً بالفعل، يمكنك مساعدته في تحقيق هذا الهدف:- ساعدي طفلك في العثور على نشاط يستمتع به، سواء كان ذلك كرة القدم، أو السباحة، أو الرقص، أو مجرد الجري في جميع أنحاء الملعب.- شجّعيهم على قضاء الوقت بالخارج بدلاً من التسمّر أمام التلفزيون أو الكمبيوتر.إذا أجريت هذه التغييرات ولم يفقد طفلك وزنه بعد بضعة أشهر، فقد تحتاجين إلى التحدّث إلى اختصاصيّ تغذية متخصّص في إنقاص الوزن للأطفال. يمكنه إرشادك من خلال برنامج رسميّ للتحكّم في الوزن.