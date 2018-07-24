منحة دراسية فرصة لا تعوض

منحة لدراسة اللغة الانجليزية كسنة تحضيرية في جامعة Bond في أستراليا

اخر موعد للتقديم:

25 مايو 2018 ، بالنسبة للفصل الدراسي في سبتمبر 2018 .

21 سبتمبر2018، بالنسبة للفصل الدراسي في يناير 2019 .

مكان الفرصه:

الوصف

التفاصيل

اللغات المطلوبة

الدول المستهدفة

فترة البرنامج

شروط التقديم

قد تلقيت بالفعل عرضاً من جامعة BOND للشروع في تلقي دراسات البكالوريوس أو الدراسات العليا.

للشروع في تلقي دراسات البكالوريوس أو الدراسات العليا. لديك قدرات أكاديمية متميزة.

استكمال وتقديم استمارة المنحة الدراسية قبل الموعد النهائي للتقديم وذلك وفقاً للفصل الدراسي الذي قمت باختياره.

على المترشح ان لا يكون قد زاول الدراسة في جامعة BOND من قبل .

من قبل . لا يؤخذ في الاعتبار الاستمارات غير المكتملة .

عمل امتحان تحديد مستوى يحدد من خلاله المستوى المتقدم المناسب او تقديم نتيجة امتحان IELTS ( نظام اختبار اللغة الانجليزية الدولي).

التكلفة

تقدم English Pathway Studies Scholarship فرص للطلاب الملتحقيق بجامعة Bond .كما تقوم بتوفير مساعدات مالية لتغطية الرسوم الدراسة الخاصة ببرنامج اللغة الانجليزية الأكاديمية . كما تقدم الجامعة هذا البرنامج وفقاً للتميز الأكاديمي للطلاب، وهي دليل على التزام جامعة Bond بالجودة والتزامها بجذب الطلاب الدوليين المتميزين.على الطلاب إكمال الإستمارة الإلكترونية الخاصة بأحد البرامج المتاحة بالجامعة ، وذلك قبل التقديم لمنحة اللغة الانجليزية ، وبعد الموعد المحدد لتلقي الإستمارات الإلكترونية في نهاية كل فصل دراسي ، تقوم الجامعة بإختيار المتقدمين بناء على جدارتهم ومدى تميزهم . وسوف تتضمن عملية المراجعة إنجازات المتقدمين الدراسية المتضحة من خلال نتائجهم الدراسية السابقة في الدول المنحدرين مهنا وكدلك من supporting statement . تهدف هده الدورة إلى تطوير اللغة الإنجليزية الأكادمية والمهارات الدرسية الأخرى ، مما يمكن الطلاب من الالتحاق بجامعة Bond او دورات التعليم العالي في أسترليا او على مستوى الجامعات العالمية .جميع التخصصات: Master of Psychology, Study Abroad and Exchange Programs, Bachelor of Medical Studies and Doctor of Physiotherapy.تعتمد على اللغة الانجليزية لدى المتقدم وتمتد من فصل دراسي واحد إلى ثلاثة فصول دراسيةتقدم الجامعة هده الدورة في خلال تلاتة فصول دراسية ، ومن الممكن تكملة المستويات الثلاثة خلال 12 شهر ، ومن ثم البدء بسلاسة بالدراسة في الجامعة وفقا للبرنامج المختارستقدم هذه المنحة الدراسية ما يصل إلى 2500$ من الرسوم الدراسية الخاصة بالدورة .