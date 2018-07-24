حَوش جدّتي العتيق ^_^

"viola"
:: عضو بارز ::
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- الجنس
- أنثى
سلاام عليكم
مهم ليوم رحت للدار الي زدت فيها حوش ماني لعزيزة
و لمّيت شوية التقاطات ^^
باسم الله نبدا بالدّالية
كسكس منشور و مردود أو بركوكس خخ
قهوة خضرة في سنية النحاس
و هاذي بعنوان من الشباك لرميلك حالي خخخخ
ختامها مسك اليد لي قمطتنا ووكلتنا و حتى عاطاتلنا الطرايح ههه ♥ كل خطّ تجاعيد يحكي قصة ربي يحفظها
مع مهراس نحاس أيضا ^^
لا للانتقادات ني نسييّ نطوّر تصويري قد ما نقدر و ملحقتش خخ
دمتم ♥
مهم ليوم رحت للدار الي زدت فيها حوش ماني لعزيزة
و لمّيت شوية التقاطات ^^
باسم الله نبدا بالدّالية
كسكس منشور و مردود أو بركوكس خخ
قهوة خضرة في سنية النحاس
و هاذي بعنوان من الشباك لرميلك حالي خخخخ
ختامها مسك اليد لي قمطتنا ووكلتنا و حتى عاطاتلنا الطرايح ههه ♥ كل خطّ تجاعيد يحكي قصة ربي يحفظها
مع مهراس نحاس أيضا ^^
لا للانتقادات ني نسييّ نطوّر تصويري قد ما نقدر و ملحقتش خخ
دمتم ♥