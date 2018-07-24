حَوش جدّتي العتيق ^_^

"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,417
الإعجابات
21,682
النقاط
851
الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#1
سلاام عليكم
مهم ليوم رحت للدار الي زدت فيها :giggle: حوش ماني لعزيزة
و لمّيت شوية التقاطات ^^
باسم الله نبدا بالدّالية

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كسكس منشور و مردود أو بركوكس خخ

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قهوة خضرة في سنية النحاس :love:

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و هاذي بعنوان من الشباك لرميلك حالي خخخخ

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ختامها مسك اليد لي قمطتنا ووكلتنا و حتى عاطاتلنا الطرايح ههه كل خطّ تجاعيد يحكي قصة ربي يحفظها :love:
مع مهراس نحاس أيضا ^^

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لا للانتقادات ني نسييّ نطوّر تصويري قد ما نقدر و ملحقتش خخ

دمتم
 
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