مذكرات الجيل الثاني في العلوم الطبيعية الثالثة متوسط (كل الميادين)

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له