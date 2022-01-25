فروض الفصل الثاني مع الحلول في مادة اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة متوسط

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي , اليوم سنقدم لكم
فروض الفصل الثاني مع الحلول في مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الثالثة متوسط الجيل الثاني، هي طريقة رائعة لمراجعة شاملة لكل الدروس، هي ملف مساعد للتلاميذ للتحضير لفروض الفصل الثاني و للاختبارات، تجدونها بصيغة pdf جاهزة للتحميل و الطباعة.
التحميل برابط مباشر و متفحص من المنتدى
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في الاخير
نتمنى لكم التوفيق
كما لا تنسونا من صالح دعائكم
وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت