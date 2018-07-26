سيكون الخسوف هته الليلة (الجمعة 27 جويلية ) نصائح عامة

و الصلاة و السلام على أشرف خير الله

سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خاتم أنبيائه، وسيد أصفيائه، المخصوص

بالمقام المحمود، في اليوم المشهود، الذي جُمع فيه الأنبياء تحت لوائه

ثم أما بعد أحبابي في اللمة الطيبة المباركوة أذكركم و نفسي بأمر الخسوف

الذي سيكون هته الليلة الجمعة 27 جويلية . ‏عند الساعة 8:15 مساء

ولكن يتضح الخسوف الكلي شبه كامل الساعة 21:20م

‏والخسوف الكلي الكامل للقمر يبدأ من الساعة 22:30م ألى غاية منتصف الليل و 15 د

حيث يختفي ضوء القمر تماما ‏وينتهي الخسوف الساعة 1:20ص .. إن شاء الله تعالى

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‏وسوف تراه جميع الدول العربية ‏و هو أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين بأكمله ، ‏يستمر تقريبا على مدار 4 ساعات متواصلة

و س‏يخفتي ضوء ⁧‫القمر‬⁩ تماماً لمدة ساعة و 43 دقيقة ليتحول الى جرم داكن وأحمر اللون .. ‏وهو اطول خسوف منذ 83 سنة تقريبا

والخسوف آيه من آيات الله التي يخوف الله بها عباده ..

قال تعالى :

(فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ¤ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ¤ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ¤ يَقُولُ الْإِنْسَانُ

يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ¤ كَلَّا لَا وَزَرَ ¤ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ¤ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ)

فالواجب هنا الخوف والخشية من الله والصلاة والدعاء .. فأوصيكم ونفسى بصلاة الخسوف

و وقت صلاة خسوف القمر من لحظة بداية الخسوف إلى انجلاء القمر .. و تُصلَّى في أى وقتٍ يحصل فيه الخسوف

أما طريقتها فهي كالتالي

صلاة الخسوف، ويقال لها: صلاة الكسوف، بينها النبي ﷺ بفعله عليه الصلاة والسلام،

وهي سنة مؤكدة إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، سواء ذهب النور كله أو بعض النور

فإن السنة أن يصلي المسلمون ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو أصح

ما ورد في ذلك، يصلي المسلمون في أي وقت حتى ولو بعد العصر على الصحيح، متى وقع

الكسوف ولو في وقت النهي فالسنة أن يصلى، أن تصلى صلاة الكسوف، وهي ركعتان

تشتملان على قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة.

وفي الحديث الآخر: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم،»، وفي اللفظ الآخر: فادعوا الله وكبروا وتصدقوا

وأمر بالعتق عند الكسوف، وصلى بالناس ركعتين، كبر عليه الصلاة والسلام وقرأ الفاتحة، ثم قرأ قراءة طويلة

قال ابن عباس: تقدر بنحو سورة البقرة، ثم ركع وأطال الركوع، ثم رفع وقرأ قراءة طويلة أقل من الأولى، ثم ركع ركوعًا

طويلًا أقل من الركوع الأول، ثم رفع وأطال دون الإطالة الأولى، ثم سجد سجدتين طول فيهما عليه الصلاة والسلام

ثم قام وقرأ وأطال لكن دون القراءة السابقة، ثم ركع فأطال لكن دون الركوعين السابقين، ثم رفع وقرأ لكن دون القراءة السابقة،

ثم ركع ركوعًا رابعًا وأطال فيه لكن دون الركوع الذي قبله، ثم رفع فأطال لكنه أقل مما قبله، ثم سجد سجدتين

طويلتين عليه الصلاة والسلام، ثم تشهد، قرأ التحيات وتشهد ، ثم سلم وخطب الناس،

خطب الناس ووعظهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم

أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته

وقال: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، وأمر بالصدقة والعتق عليه الصلاة والسلام، وأمر بالاستغفار والذكر.